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Julia Fox bunu hep yapıyor! 'Onu da giymeseydin olurdu'

02.05.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'in kısa süreli aşkı Julia Fox New York sokaklarını gezerken hayal gücüne çok az yer bıraktı. Fox'u görenler, 'Onu da giymeseydin olurdu' yorumunda bulundu.

Kim Kardashian eski eşi ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in kısa süre aşk yaşadığı Julia Fox son dönemde oldukça popüler...

BUNU HEP YAPIYOR

Julia Fox zaman zaman tarzıyla gündeme geliyor.
Son olarak minik kanat desenli bir ipli bikini üstü ve düşük bel deri pantolonu ile New York sokaklarında görüntülenen Fox'a bir bakan bir daha baktı.
Fox'u görenler 'Onu da giymeseydin olurdu' yorumunda bulundu.
Julia Fox, geçtiğimiz günlerde de belini kestiği jean pantolonundan yaptığı bustiyer ile dikkat çekmişti.
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