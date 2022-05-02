Julia Fox bunu hep yapıyor! 'Onu da giymeseydin olurdu'

Kim Kardashian eski eşi ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in kısa süre aşk yaşadığı Julia Fox son dönemde oldukça popüler...
BUNU HEP YAPIYOR
Julia Fox zaman zaman tarzıyla gündeme geliyor.
Son olarak minik kanat desenli bir ipli bikini üstü ve düşük bel deri pantolonu ile New York sokaklarında görüntülenen Fox'a bir bakan bir daha baktı.
Fox'u görenler 'Onu da giymeseydin olurdu' yorumunda bulundu.
Julia Fox, geçtiğimiz günlerde de belini kestiği jean pantolonundan yaptığı bustiyer ile dikkat çekmişti.
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