Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde düdük erken çaldı! Okan Buruk'un 11'i, Jorge Jesus'un sözleri... Herkes şaşkın

Süper Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürecek. 18. hafta karşılaşmasında futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü Kadıköy'de karşılaşacak.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekipte mutlak 3 puan isterken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala iki cephede son hazırlıklarını yapıyor. Konuk ekip Galatasaray'da başarılı teknik adam Okan Buruk ilk 11'ini yavaş yavaş netleştirirken, Jorge Jesus'tan takıma sert bir uyarı geldi.

Özellikle Galatasaray cephesinin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak edilirken, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis formayı sakatlıktan dönen ve takıma katılan Icardi'ye kaptırmak istemiyor. Orta sahada Torreira ülkesinden dönerken, Oliveira'nın da cezası bitti. Ancak Berkan da Torreira'nın olmadığı 2 maçta çok formdaydı.