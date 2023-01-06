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  4. Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde düdük erken çaldı! Okan Buruk'un 11'i, Jorge Jesus'un sözleri... Herkes şaşkın

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde düdük erken çaldı! Okan Buruk'un 11'i, Jorge Jesus'un sözleri... Herkes şaşkın

06.01.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk edecek. Pazar günü oynanacak mücadelede iki ekipte mutlak 3 puan isterken, derbi ateş saha dışında şimdiden yanmış durumda. Sarı-Lacivertli taraftarlar koreografi hazırlıklarına başlarken, Okan Buruk ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Jorge Jesus ise takımını motive ederken, o sözleri herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürecek. 18. hafta karşılaşmasında futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü Kadıköy'de karşılaşacak.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekipte mutlak 3 puan isterken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala iki cephede son hazırlıklarını yapıyor. Konuk ekip Galatasaray'da başarılı teknik adam Okan Buruk ilk 11'ini yavaş yavaş netleştirirken, Jorge Jesus'tan takıma sert bir uyarı geldi.

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Özellikle Galatasaray cephesinin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak edilirken, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis formayı sakatlıktan dönen ve takıma katılan Icardi'ye kaptırmak istemiyor. Orta sahada Torreira ülkesinden dönerken, Oliveira'nın da cezası bitti. Ancak Berkan da Torreira'nın olmadığı 2 maçta çok formdaydı.

BARIŞ ALPER YILMAZ...

BARIŞ ALPER YILMAZ...

Öte yandan Ankaragücü sınavına yedek başlayan Kerem, soldaki yerine dönecek. Mertens'in yeri garanti. Sağda ise Rashica'nın yerine son maçların kurtarıcı Barış Alper Yılmaz bir adım önde görünüyor.

3 İSİM GARANTİ 

3 İSİM GARANTİ 

Buruk, savunmada ise kararını verdi. Buna göre; Abdülkerim ve Nelsson göbekte, cezası biten bir diğer isim Boey de sağ bekte görev yapacak.

SOL BEKE DUBOIS 

SOL BEKE DUBOIS 

Sarı-Kırmızılılar'da en merak edilen bölge ise sol bek... Van Aanholt, son oynanan ve 2-1 kazanılan Ankaragücü maçının performans anlamında en kötü ismi olurken, Okan hocanın bu bölgeye Dubois'yı çekmesi bekleniyor. Kazımcan ve Emre Taşdemir sakat olduğu için sol bekte yerli alternatifi yok. Dolayısıyla Abdülkerim ve Kerem dışındaki üçüncü yerli sağ kanatta Barış olabilir.

BERKAN SÜRPRİZİ 

BERKAN SÜRPRİZİ 

Torreira'nın yerine Berkan'ın ilk 11'de başlama ihtimali de oldukça yüksek. Okan hoca, bugünden itibaren derbi provalarında işte bu kadro ihtimalleri üzerinde durmayı planlıyor.

JESUS'TAN MENTAL DESTEK 

JESUS'TAN MENTAL DESTEK 

Fenerbahçe cephesinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un taktik programların yanı sıra oyuncularına mental destek de sağladığı öğrenildi.

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