Kadın bikini tasarımı için erkek model seçtiler! Mayo şirketine tepkiler çığ gibi büyüdü... "Kadınlara hakaret"

Sosyal medyada bir mayo şirketi yeni tasarımlarını göstermek için ilginç bir reklam kampanyasına karar verdi. Kadın bikini ve mayo takımları için erkek model Jake Young ile anlaşan firma sosyal medyada tepkileri çekti. Sosyal medyadaki olumsuz eleştirilerin ardından Young kendisini ve markanın reklam çalışmasını savunmayı ihmal etmedi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadın mayolarını bir erkekte görmenin kendilerini garip hissettirdiğini söyleyerek durumu eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınları bu şekilde güçlendiremezsiniz" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hedef kitle kadınken gerçekten kötü bir reklam" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadınlar için tasarlanmış bir parça giyen bir adam... Çoğu kadının onu satın almak istemesini sağlamayacak" dedi.
Pek çok farklı kadın türü olduğunu söyleyen Young ise, "Pek çok farklı kadın türü var. 'Normal' olarak kabul ettiğinizden farklı anatomiye sahip kadınlar.Ben kadın değilim ve öyle olduğumu da hiçbir zaman iddia etmedim.
Bu gönderi sadece bir azınlığı güçlendiriyor ve bunun için sonsuza kadar minnettarım.Sizin nefretiniz kendi güvensizliklerinizin bir yansımasıdır, benim değil." ifadelerini kullandı.