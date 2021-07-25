Kadir Doğulu ‘Aşkın Tarifi’ dizisinden ayrılıyor mu? Flaş iddia!

Sosyal medyaya rol arkadaşı Serra Arıtürk ile samimi bir videosu düşen Kadir Doğulu, bir süre en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Kimisi bunun evli bir adam için çok yanlış olduğunu savunurken, kimisi de bu durumu normal karşıladı. Bu olayın yankıları henüz dinmişken, şimdi de Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.