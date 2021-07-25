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Kadir Doğulu ‘Aşkın Tarifi’ dizisinden ayrılıyor mu? Flaş iddia!

25.07.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Aşkın Tarifi dizisinde flaş iddia. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizi daha ilk bölümlerinden konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Serra Arıtürk ile samimi halleri sosyal medyaya yansıyan Kadir Doğulu, magazin gündemini bir hayli meşgul etti. Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu’nun rol arkadaşıyla samimi halleri birçok seveni tarafından tepki çekti.

Sosyal medyaya rol arkadaşı Serra Arıtürk ile samimi bir videosu düşen Kadir Doğulu, bir süre en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Kimisi bunun evli bir adam için çok yanlış olduğunu savunurken, kimisi de bu durumu normal karşıladı. Bu olayın yankıları henüz dinmişken, şimdi de Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Çok konuşulmuştu!

Aşkın Tarifi dizisinde başrol paylaştığı Serra Arıtürk ile samimi bir videosu sosyal medyaya düşen Kadir Doğulu, bu videodan sonra en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Sosyal medyada tartışma yaratan videonun ardından Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün hayranları "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin" diyerek tepki gösterdi.
Kadir Doğulu ise gelen tepkilerin ardından katıldığı bir törenden sonra "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." açıklamasında bulundu.

İşte o iddia!

İşte o iddia!
Tüm bu olayların yankıları henüz dinmişken, Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ortaya atılan iddiaya göre Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün isteğiyle Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül Aşkın tarifi dizisi Serra Arıtürk
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