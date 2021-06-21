Kahraman Babam oyuncusu Görkem Sevindik'ten dudak dudağa paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü kutladı...

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Görkem Sevindik Uğur, Nilay Deniz Yonca, Ushan Çakır Cem, Fatih Al Yavuz gibi oyuncuların yer aldığı Kahraman Babam dizisinde Uğur karakterine hayat veren Görkem Sevindik'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Sevindik, sevgilisi Kübra Siyahdemir'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozu paylaşarak kutladı. İşte o anlar...