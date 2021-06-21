Kahraman Babam oyuncusu Görkem Sevindik'ten dudak dudağa paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü kutladı...

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Görkem Sevindik Uğur, Nilay Deniz Yonca, Ushan Çakır Cem, Fatih Al Yavuz gibi oyuncuların yer aldığı Kahraman Babam dizisinde Uğur karakterine hayat veren Görkem Sevindik'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Sevindik, sevgilisi Kübra Siyahdemir'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozu paylaşarak kutladı. İşte o anlar...
Görkem Sevindik'ten sevgilisiyle dudak dudağa paylaşım!
34 yaşındaki oyuncu Görkem Sevindik, Instagram hesabından çok konuşulacak paylaşım yaptı.
"VARLIĞIN HAYATIMA ANLAM KATIYOR"
Kız arkadaşının doğum gününü Instagram'dan kutlayan Sevindik, sevgilisi Kübra Siyahdemir ile verdiği dudak dudağa pozu paylaştı ve "Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun" sözünü düştü.
Görkem Sevindik'in, sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafa koyduğu kırmızı kalp dikkatlerden kaçmadı.
KÜBRA SİYAHDEMİR KİMDİR?
21 Haziran 1986 doğumlu Kübra Siyahdemir 35 yaşındadır. Kübra İmren Siyahdemir Türk basketbolcudur ve 1,82 boyundadır. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyiyor.
GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?
17 Ekim 1986 doğumlu Görkem Sevindik 34 yaşındadır. 1,86 boyundaki oyuncu Müjdat Gezen Tiyatrosu'ndan eğitim almıştır. Ramo, Kurtlar Vadisi Pusu, Söz gibi başarılı projelerde yer almıştır. Görkem Sevindik, "gorkemsevindik01" kullancı adı ile Instagram'dan paylaşım yapmaktadır.
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