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    4. Kalça ölçüleriyle gündem yaratan sosyal medya fenomeni Gracie Bon, havayolu şirketlerine seslendi! "Uçakların daha büyük koltuklara ihtiyacı var"

    Kalça ölçüleriyle gündem yaratan sosyal medya fenomeni Gracie Bon, havayolu şirketlerine seslendi! "Uçakların daha büyük koltuklara ihtiyacı var"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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    Geçirdiği sayısız estetik operasyonun sonrasında kalça ölçüleri nedeniyle sosyal medyanın gündemine yerleşerek fenomene dönüşen Gracie Bon, Instagram hesabından uçak yolcuğu yaptığı anlarda çekilen görüntülerini paylaştı. Uçakta rahat edemeyen fenomenin paylaşımı gündem oldu.

    Sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Gracie Bon cesur paylaşımlarının yanında sıklıkla kalça ölçüleri nedeniyle de eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. 25 yaşındaki Panamalo fenomen bu kez takipçilerinin karşısına bir uçak yolculuğu sırasında çıktı.

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    Kalça ölçüleri nedeniyle uçağın koltuklarına sığma konusunda zorluk yaşayan fenomen isim havayolu şirketlerine seslenerek "Uçakların daha büyük koltuklara ihtiyacı var" dedi.

    Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcıları büyük beden bireylerin uçak koltuklarında benzer sorunları yaşadığını söyleyerek Bon'u destekledi.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'Bu senin hatan. Kimse seni ameliyat yaptırmaya zorlamadı' yorumuyla estetik operasyonlarını eleştirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya uçak
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