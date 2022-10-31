Kaldırımın ortasına kartonlardan iki katlı ev inşa eden adamın mülkü yıkıldı! “Kamp yasalarını ihlal ediyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrindeki Skid Row bölgesi genellikle evsizlerin yaşadığı ve suç oranının yüksek olduğu bir yer olarak kabul ediliyor. Bu bölgede yaşayan Minus olarak da bilinen sanatçı James Safari Parker kendisine şehirdeki insanların dikkatini çeken ve Tiktok’ta viral olan bir ev inşa etti. Karton ve ahşaptan yapılan evinde kendisine ait bir hayat kuran Parker’ın evi kısa sürede sosyal medyada gündem olmasından sonra yetkililer tarafından yıkıldı. Kamp yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkılan mülkün çevresi folyo ile kaplıydı ve kaldırımdaki evin iki katının arasındaki bağlantıyı tahta bir merdiven sağlıyordu.