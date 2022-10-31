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  4. Kaldırımın ortasına kartonlardan iki katlı ev inşa eden adamın mülkü yıkıldı! “Kamp yasalarını ihlal ediyor”

Kaldırımın ortasına kartonlardan iki katlı ev inşa eden adamın mülkü yıkıldı! “Kamp yasalarını ihlal ediyor”

31.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minus olarak da bilinen sanatçı James Safari Parker aylarca uğraşarak bir kaldırımın ortasında karton ve ahşaptan bir ev inşa etti. Evinin içine bir kanepe, koltuk hatta bir Noel ağacı koyan adamın evi yetkililer tarafından kamp yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrindeki Skid Row bölgesi genellikle evsizlerin yaşadığı ve suç oranının yüksek olduğu bir yer olarak kabul ediliyor. Bu bölgede yaşayan Minus olarak da bilinen sanatçı James Safari Parker kendisine şehirdeki insanların dikkatini çeken ve Tiktok’ta viral olan bir ev inşa etti. Karton ve ahşaptan yapılan evinde kendisine ait bir hayat kuran Parker’ın evi kısa sürede sosyal medyada gündem olmasından sonra yetkililer tarafından yıkıldı. Kamp yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkılan mülkün çevresi folyo ile kaplıydı ve kaldırımdaki evin iki katının arasındaki bağlantıyı tahta bir merdiven sağlıyordu.

SALDIRGANLAŞTI

YouTuber Hood Stocks tarafından çekilen görüntülerin sonrasında evini kaybeden Parker için bir yardım kampanyasının başlatıldığı açıklandı. Ancak kalıcı konut sağlaması için başlatılan anlaşmaların hiçbirini desteklemeyen Parker, kısa sürede saldırgan davranışlar sergilemeye başladı. Evsizliğin bir yaşam parçası olduğunu iddia eden adam kendisine yeniden sokakta bir ev yapma çalışmalarına girdiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika evsizler Los Angeles

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