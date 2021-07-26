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Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi herkesi şaşırttı

26.07.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterine hayat veren Cüneyt Mete, dizideki performansıyla beğeni topluyor. Bir dönem gündüz kuşağında yer alan Beni Affet dizisinde de rol alan Cüneyt Mete’nin eşi Şeyma Korkmaz, görenleri şaşırtıyor. Özel hayatıyla merak edilen Cüneyt Mete, eşi Şeyma Korkmaz ile önceden rol arkadaşıydı. İşte Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi…

ATV’nin sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Orhan karakterine hayat veren Cüneyt Mete’nin eşini görenler şaşırdı. Özel hayatıyla sık sık merak edilen Cüneyt Mete’nin eşi Şeyma Korkmaz’ın Mete’nin rol arkadaşı olduğu öğrenildi. İşte izleyiciler tarafından merak edilen Şeyma Korkmaz…

Meğer rol arkadaşıymış!

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim dizisinin Orhan’ı Cüneyt Mete, birçok kişi tarafından merak ediliyor.
Özellikle özel hayatıyla ilgi çeken Cüneyt Mete’nin eşi Şeyma Korkmaz, sevenleri tarafından araştırılıyor.
51 yaşında olan başarılı oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı.
ATV’de 2016 yılında yayınlanmaya başlanan Aşk ve Mavi dizisinde Cemal karakterini canlandıran başarılı oyuncu, daha önce gündüz kuşağı dizisi olan Beni Affet de rol aldı.
Bir dönemi kasıp kavuran Kurtlar Vadisi Terör’de de rol alan Cüneyt Mete, burada Muro karakterine hayat verdi.
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