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Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'yı paylaştı! "Kime benziyor" diye sorunca...

18.09.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu son paylaşımıyla olay oldu. Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ve eski eşi Hülya Avşar ile poz verdi. Kızları ile birlikte aile pozu veren ikiliden Çilingiroğlu "Zehra kime benziyor?" deyince sosyal medya yıkıldı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu boşanmış olsa da sık sık görüşen ve birbirlerine güzel sözler söylemekten çekinmeyen bir ikili. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evliliklerinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu da anne ve babası sayesinde sık sık adından söz ettiriyor.

Zehra Çilingiroğlu son olarak Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu birlikte bir davete katıldı ve güzelliğiyle dikkat çekti.

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Avşar kızı aile pozunu "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notuyla paylaştı.

BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Baba Çilingiroğlu ise eski eşi ve kızıyla pozunu "Hangimize benziyor?" sorusuyla paylaştı. Çilingiroğlu'nun sorusuna "Güzellik anneden gülüş babadan", "Size benziyor", "Güzelliğin temeli anne" yorumlarına yağdı.

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Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği de dikkatlerden kaçmadı. Genç isim babasının boyunu da geçti.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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