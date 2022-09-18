Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'yı paylaştı! "Kime benziyor" diye sorunca...

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu boşanmış olsa da sık sık görüşen ve birbirlerine güzel sözler söylemekten çekinmeyen bir ikili. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evliliklerinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu da anne ve babası sayesinde sık sık adından söz ettiriyor.

Zehra Çilingiroğlu son olarak Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu birlikte bir davete katıldı ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Avşar kızı aile pozunu "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notuyla paylaştı.

BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Baba Çilingiroğlu ise eski eşi ve kızıyla pozunu "Hangimize benziyor?" sorusuyla paylaştı. Çilingiroğlu'nun sorusuna "Güzellik anneden gülüş babadan", "Size benziyor", "Güzelliğin temeli anne" yorumlarına yağdı.

Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği de dikkatlerden kaçmadı. Genç isim babasının boyunu da geçti.