Kefaret dizisinin günü neden değişti? Kefaret'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat gibi başarılı oyuncuların yer adlığı Kefaret dizisinde yeni bir değişiklik meydana geldi. Fox TV ekranlarında her pazar izleyici karşısına çıkan iddialı dizi Kefaret, kanal ve yapımcının ortak fikri üzerine günnünde değişikliğe gitti. Dizinin sıkı takipçileri tarafından yeni günü merak konusu olmaya başladı. Peki Kefaret dizisinin günü neden değişti, yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

Kefaret dizisinin günü mü değişti, neden?

Sezon boyunca her pazar seyirci karşısına çıkan Fox TV'nin iddialı dizisi Kefaret'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

KANAL DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLADI Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı “Kefaret” dizisi yayınlandığı kanal ve dizinin yapımcısının aldığı ortak karar doğrultusunda gün değişikliğine gitti.

YENİ GÜNÜ BELLİ OLDU Kanal tarafından yapılan açıklamada dizinin bundan böyle 1 Temmuz Perşembe itibarıyla FOX izleyicisiyle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

GÜN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ Dün son bölümüyle ekranlarda yerini alan dizinin neden gün değişikliğine gidildiği tam olarak bilinmese de yaz sezonun gelmesi ve yeni dizilerin başlaması olarak düşünüldü.