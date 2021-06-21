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Kefaret dizisinin günü neden değişti? Kefaret'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

21.06.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden fenomen dizi Kefaret'te yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli'nin eserinden televizyon ekranlarına uyarlanan Kefaret dizisi pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Kanal ve yapımcıdan gelen son bilgiye göre gün değişikliği yapan dizinin yeni günü merak konusu oldu.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat gibi başarılı oyuncuların yer adlığı Kefaret dizisinde yeni bir değişiklik meydana geldi. Fox TV ekranlarında her pazar izleyici karşısına çıkan iddialı dizi Kefaret, kanal ve yapımcının ortak fikri üzerine günnünde değişikliğe gitti. Dizinin sıkı takipçileri tarafından yeni günü merak konusu olmaya başladı. Peki Kefaret dizisinin günü neden değişti, yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

Kefaret dizisinin günü mü değişti, neden?

Sezon boyunca her pazar seyirci karşısına çıkan Fox TV'nin iddialı dizisi Kefaret'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

KANAL DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLADI

KANAL DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLADI
Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı “Kefaret” dizisi yayınlandığı kanal ve dizinin yapımcısının aldığı ortak karar doğrultusunda gün değişikliğine gitti.

YENİ GÜNÜ BELLİ OLDU

YENİ GÜNÜ BELLİ OLDU
Kanal tarafından yapılan açıklamada dizinin bundan böyle 1 Temmuz Perşembe itibarıyla FOX izleyicisiyle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

GÜN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

GÜN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
Dün son bölümüyle ekranlarda yerini alan dizinin neden gün değişikliğine gidildiği tam olarak bilinmese de yaz sezonun gelmesi ve yeni dizilerin başlaması olarak düşünüldü.

İDDİALI YAZ DİZİSİ GELİYOR

İDDİALI YAZ DİZİSİ GELİYOR
Bu doğrultuda yayın akışında pazar gününün boşalması ile Fox TV'den yakın zamanda iddialı bir yaz dizisinin gelmesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Kefaret dizisi Mert Fırat Nurgül Yeşilçay
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