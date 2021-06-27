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Kefaret neden yok? Kefaret dizisi final mi yaptı? Kefaret dizisinden ani karar!

27.06.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında her hafta izleyici ile buluşan sevilen dizi Kefaret’in yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ise dizinin izleyenleri tarafından merak edildi. Kefaret’in final yapıp yapmadığı tartışılırken, yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ise merak uyandırdı. Peki Kefaret dizisi neden yok?

Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan otururken, dizinin senaryosunu ise Mahinur Ergun ve Melih Çam kaleme alıyor. FOX ekranlarının sevilen dizisi Kefaret’in yeni bölüm fragmanının yayınlamaması birçok izleyici tarafından final yaptı iddialarına yol açtı. Peki Kefaret dizisi neden yok?

Kefaret neden yok?

Yapımcılığını 25 film, yönetmenliği Mesude Erarslan ve senaristliği de Mahinur Ergun’la Melih Çam tarafından yapılan Kefaret dizisi, 27 Haziran Pazar günü ekranlarda yer almıyor.
Kanalın aldığı ani bir karar ile dizinin yayın gününün değiştirildiği öğrenildi. Bu nedenle Kefaret dizisinin yeni bölümü 1 Temmuz Perşembe günü yayınlanacak.
Kanalın bu kararı almasının nedeni olarak da reyting oranlarındaki büyük düşüş neden olarak gösteriliyor.

Kefaret dizisi konusu

Kefaret dizisi konusu
Bir kasabadaki lisede öğretmen olan, kocasıyla ve 2 çocuğuyla mutlu bir yaşamı olan Zeynep’in bu mutlu hayatı kızının kaybolmasıyla birlikte cehenneme döner. Zeynep sahip olduğu her şeyi kaybetmeye başlamışken, İstanbul’dan atanan genç komiser Sinan’ın sayesinde umudunu yitirmeyecektir. Kızını bulmak adına her şeyi yapan ancak bir sonuç elde edemeyen Zeynep, çılgınca bir karar alır ve sonrasında hiç ummadığı bir gerçek ile yüzleşir.

Kefaret dizisi oyuncuları

Kefaret dizisi oyuncuları
Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Tolga Güleç yer alıyor.
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FOX Kefaret dizisi Mert Fırat Nurgül Yeşilçay Yurdaer Okur
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