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Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'siydi! İşte Meral Zeren'in son hali...

24.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1974 yapımı Salako filmi, Yeşilçam ekranlarının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Filmde, Kemal Sunal'ın partneri 'Emine' karakterine hayat veren usta oyuncu Meral Zeren'in yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşkına çeviriyor.

Birçok Yeşilçam filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam güzelinin son hali ise görenleri şaşırttı.

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Meral Zeren, Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi.

Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini bırakıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti.

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Fakat 1970'lerde Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti.

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Türk sinemasında oynadığı 'Salako', 'Hanzo', 'Salak Milyoner', 'Şaşkın Damat' ve 'Banker Bilo' filmleriyle akıllara kazınan Meral Zeren, sinema hayatında çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Şimdilerde 65 yaşında olan Meral Zeren, yıllar içindeki değişimiyle, görenleri şaşırttı.

İşte Meral Zeren'in son hali:

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

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