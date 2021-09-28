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Kendi ölümünü bilen kahinden şok kehanet! Nostradamus, insanlığın sonu için tarih vermiş!

28.09.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi öleceği günü bilen 16. yüzyıl kahini Nostradamus'un kehanetleri tüyler ürpertiyor. Büyük depremler, yanardağ patlamaları ve yeni savaşlar hakkında pek çok korkutucu kehaneti bulunan kahin, dünyanın sonunun geleceği gün için de tarih vermiş!

Kendisine ''İyi geceler'' diyen papaza ''Sabah öleceğim'' yanıtı veren ve sabah hayata gözlerini yuman Fransız astrolog Michel de Nostredame'nin yeni kehanetleri, korku yarattı. İnsanlığı bekleyen felaketleri sırasıyla anlatan Nostradamus, dünyanın son günü için tarih bile vermiş!

NOSTRADAMUS'UN KORKUNÇ KEHANETLERİ:

İnsanlığın sonu için net tarih!

İnsanlığın sonu için net tarih!
Nostradamus, 10 Mayıs’ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulundu ancak bu 10 Mayıs’ın hangi yıla denk geldiği henüz bilinmiyor.

Büyük savaşlar başlayacak

Büyük savaşlar başlayacak
Nostradamus, üçüncü dünya savaşının başlayacağını ve bu savaşın diğer iki savaştan çok daha büyük kayıplara neden olacağını söyledi. Ayrıca üçüncü dünya savaşı, en az 25 yıl sürecek.

Yanardağlar peş peşe patlayayacak

Yanardağlar peş peşe patlayayacak
Nostradamus, yanardağların patlayacağını, özellikle ABD’deki Yellowstone Parkı’nda bu patlamaların gerçekleşeceğine dair bir iddiada bulundu.

Güneş'te patlamalar olacak

Güneş'te patlamalar olacak
Nostradamus, Güneş’te büyük patlamalar meydana geleceğini öngörüyor. Üstelik uzmanlar bu patlamaların, bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getireceğini belirtiyor.

Binlerce yıllık barış...

Binlerce yıllık barış...
Nostradamus, uzun savaşların ve doğal afetlerin ardından dünya üzerinde binlerce yıllık barış ve huzurun geleceği kehanetinde de bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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