Kendisini 56, sevgilisi 23 yaşında! Sosyal medyadan ilişkilerini anlattı... "Yalnızca 20'li yaşlardaki erkeklerle sevgili oluyorum"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede kendisine ait bir sosyal medya kitlesi yaratmayı başaran Elaina St James, son yıllarda özellikle aşk hayatında köklü değişiklikler olduğunu söyledi. Kendi yaşındaki erkeklerin onun yaşam sevinciyle boy ölçüşemeyeceğini fark ettikten sonra yaş olarak daha küçük erkeklerin ilgisini çekmeye başladığını söyleyen James, şu anki sevgilisinin 23 yaşında olduğunu ve aralarındaki 33 yıllık yaş farkının hiçbir şey ifade etmediğini söyledi.



