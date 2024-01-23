Kendisini 56, sevgilisi 23 yaşında! Sosyal medyadan ilişkilerini anlattı... "Yalnızca 20'li yaşlardaki erkeklerle sevgili oluyorum"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede kendisine ait bir sosyal medya kitlesi yaratmayı başaran Elaina St James, son yıllarda özellikle aşk hayatında köklü değişiklikler olduğunu söyledi. Kendi yaşındaki erkeklerin onun yaşam sevinciyle boy ölçüşemeyeceğini fark ettikten sonra yaş olarak daha küçük erkeklerin ilgisini çekmeye başladığını söyleyen James, şu anki sevgilisinin 23 yaşında olduğunu ve aralarındaki 33 yıllık yaş farkının hiçbir şey ifade etmediğini söyledi.
NudePR podcastine konuşarak kendi yaşına yakın erkeklerle sevgili olmamaya yemin ettiğini ifade eden James, "Onun çocuksu güzelliğini, tatlı tavrını ve canlılığını seviyorum. Pozitif, rahat biri, harika bir vücudu ve dolgun saçları var. Yaşlı erkeklerin aksine gençlerin daha mükemmel olduğunu düşünüyorum. 50 yaşın üzerinde olmama rağmen kendimi bulmam ve tam anlamıyla mükemmel hissetmem harika" dedi.
Sosyal medyadan ilişkisini paylaştıktan sonra aralarındaki yaş farkı nedeniyle olumsuz yorumların hedefi haline geldiklerini söyleyen James, "Gerçekten anlayamadığım bir şekilde nefret yorumlarına maruz kalıyoruz. En çok 'Annesi mi?' yorumu geliyor. Güzelliğimi kıskandıklarını düşünüyorum" diye konuştu.