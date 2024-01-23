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    4. Kendisini 56, sevgilisi 23 yaşında! Sosyal medyadan ilişkilerini anlattı... "Yalnızca 20'li yaşlardaki erkeklerle sevgili oluyorum"

    Kendisini 56, sevgilisi 23 yaşında! Sosyal medyadan ilişkilerini anlattı... "Yalnızca 20'li yaşlardaki erkeklerle sevgili oluyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 15:34 | Son Güncelleme:
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    ABD'nin Chicago kentinden Elaina St James sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak aşk hayatına dair açıklamalarda bulunarak kendisiyle yaşıt erkeklerin sıkıcı olduğunu ve bu yüzden genellikle 20'li yaşlardaki erkeklerle sevgili olduğunu söyledi. James'in "Yalnızca 20'li yaşlardaki erkeklerle sevgili oluyorum" sözleri sosyal medyada tepki çekti.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede kendisine ait bir sosyal medya kitlesi yaratmayı başaran Elaina St James, son yıllarda özellikle aşk hayatında köklü değişiklikler olduğunu söyledi. Kendi yaşındaki erkeklerin onun yaşam sevinciyle boy ölçüşemeyeceğini fark ettikten sonra yaş olarak daha küçük erkeklerin ilgisini çekmeye başladığını söyleyen James, şu anki sevgilisinin 23 yaşında olduğunu ve aralarındaki 33 yıllık yaş farkının hiçbir şey ifade etmediğini söyledi.

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    "ONUN CANLILIĞINI SEVİYORUM"

    NudePR podcastine konuşarak kendi yaşına yakın erkeklerle sevgili olmamaya yemin ettiğini ifade eden James, "Onun çocuksu güzelliğini, tatlı tavrını ve canlılığını seviyorum. Pozitif, rahat biri, harika bir vücudu ve dolgun saçları var. Yaşlı erkeklerin aksine gençlerin daha mükemmel olduğunu düşünüyorum. 50 yaşın üzerinde olmama rağmen kendimi bulmam ve tam anlamıyla mükemmel hissetmem harika" dedi.

    Sosyal medyadan ilişkisini paylaştıktan sonra aralarındaki yaş farkı nedeniyle olumsuz yorumların hedefi haline geldiklerini söyleyen James, "Gerçekten anlayamadığım bir şekilde nefret yorumlarına maruz kalıyoruz. En çok 'Annesi mi?' yorumu geliyor. Güzelliğimi kıskandıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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