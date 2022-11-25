Kilolu olduğu için uçağa alınmadı! “Koltuğa sığmazsın” denilince çılgına döndü... “Çaresizim” diyerek yardım istedi

Brezilyalı büyük beden model Juliana Nehme, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündeme gelmeyi başardı. Katar’dan Doha’ya uçmak için annesi, kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte havalimanına geldiğini ifade eden Nehme, yetkilileri ayrımcılık yapmakla suçladı. Fazla kilosu nedeniyle uçağa alınmadığını dile getiren Nehme, sosyal medyadan yardım istedi. Instagram hesabında 118 bin takipçisi bulunan Nehme, ailesiyle birlikte Lübnan’a sorunsuz bir şekilde geldiğini ancak dönüş sırasında ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

“YENİ BİLET ALMAK ZORUNDA BIRAKTILAR”

Beyrut’tan Doha’ya gidecek uçağa binmesine izin verilmemesi nedeniyle ülkesine aktarma yapacağı diğer seferi de kaçırdığını anlatan Nehme, “Seyahat hakkım engelleniyor. Çaresizim, lütfen yardım edin. Şişman olabilirim ama ben de herkes gibiyim. Uçak biletime 1.000 dolar ödedim. Şimdi ülkeme dönmek için yeniden First Class bir bilet almam isteniyor.Bu biletler 3 bin dolar ve benim param yok. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI Havayolu şirketinden yapılan açıklamada Nehme’in fazla kiloları nedeniyle uçağa alınmadığı reddedilerek aile üyelerinin uçağa binmek için gerekli olan koronavirüs testlerini ibraz edemediği söylendi.

Havayolu sözcüsü yaptığı açıklamada, “Beyrut Havaalanında söz konusu yolcu, seyahat eden kişilerden biri Brezilya'ya giriş için gerekli PCR belgelerini ibraz etmediğinde, başlangıçta check-in personeline karşı son derece kaba ve saldırgandı. Sonuç olarak, personel ve yolcular onun davranışlarından son derece endişeli olduğundan, havaalanı güvenliğinden müdahale etmesi istendi” ifadelerine yer verildi.