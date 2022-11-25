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  4. Kilolu olduğu için uçağa alınmadı! “Koltuğa sığmazsın” denilince çılgına döndü... “Çaresizim” diyerek yardım istedi

Kilolu olduğu için uçağa alınmadı! “Koltuğa sığmazsın” denilince çılgına döndü... “Çaresizim” diyerek yardım istedi

25.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan 38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Juliana Nehme, fazla kilolu olduğu için uçağa alınmadığını iddia etti. Lübnan’da annesi, kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte tatilde olan Nehme, Doha üzerinden Brezilya’ya gitmek istediği sırada bileti olmasına rağmen uçağa alınmadığını söyledi. Personelin kendisine “Koltuğa sığmazsın” dediğini iddia eden Nehme, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çaresiz olduğunu söyleyerek yardım istedi.

Brezilyalı büyük beden model Juliana Nehme, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündeme gelmeyi başardı. Katar’dan Doha’ya uçmak için annesi, kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte havalimanına geldiğini ifade eden Nehme, yetkilileri ayrımcılık yapmakla suçladı. Fazla kilosu nedeniyle uçağa alınmadığını dile getiren Nehme, sosyal medyadan yardım istedi. Instagram hesabında 118 bin takipçisi bulunan Nehme, ailesiyle birlikte Lübnan’a sorunsuz bir şekilde geldiğini ancak dönüş sırasında ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

“YENİ BİLET ALMAK ZORUNDA BIRAKTILAR”

Beyrut’tan Doha’ya gidecek uçağa binmesine izin verilmemesi nedeniyle ülkesine aktarma yapacağı diğer seferi de kaçırdığını anlatan Nehme, “Seyahat hakkım engelleniyor. Çaresizim, lütfen yardım edin. Şişman olabilirim ama ben de herkes gibiyim. Uçak biletime 1.000 dolar ödedim. Şimdi ülkeme dönmek için yeniden First Class bir bilet almam isteniyor.Bu biletler 3 bin dolar ve benim param yok. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada Nehme’in fazla kiloları nedeniyle uçağa alınmadığı reddedilerek aile üyelerinin uçağa binmek için gerekli olan koronavirüs testlerini ibraz edemediği söylendi.
Havayolu sözcüsü yaptığı açıklamada, “Beyrut Havaalanında söz konusu yolcu, seyahat eden kişilerden biri Brezilya'ya giriş için gerekli PCR belgelerini ibraz etmediğinde, başlangıçta check-in personeline karşı son derece kaba ve saldırgandı. Sonuç olarak, personel ve yolcular onun davranışlarından son derece endişeli olduğundan, havaalanı güvenliğinden müdahale etmesi istendi” ifadelerine yer verildi.
Kız kardeşi ve yeğeni Katar'ın Doha kentine giden Qatar Airlines uçağına yetişirken o annesiyle birlikte Lübnan Beyrut Havalimanı'nda kaldı. Nehme’nin uçağa alınmadığı için Lübnan’da kaldığı açıklanırken, Qatar Havayolları Nehme’nin bugünkü bir uçak seferiyle Brezilya’ya döneceğini duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
büyük beden

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