Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları'nda!

Kim Kardashian’ın iç giyim markası SKIMS, en büyük sahnede ABD'yi resmen temsil edecek. Amerikalı sporcular 23 Temmuz'da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda Kim Kardashian’ın markasına ait kıyafetleri giyecek.

Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları için Amerikalı sporcuların kıyafetlerini tasarladı

Kim Kardashian'ın Tokyo Olimpiyatları için Amerikalı sporcular kıyafet tasarladığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Kim Kardashian, SKIMS ürünlerinden ilham alarak hazırlanan, üstünde ABD Takımı (Team USA) yazan atlet kıyafetlerini içeren fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlamasıyla olay duyuldu.

Kim Kardashian’ın bunun nasıl ortaya çıktığına dair hikayesini de anlattı.

40 yaşındaki reality show yıldızı, önce Olimpiyatlarla olan bağlarını ve hayatının büyük bir parçası olarak oyunlarla nasıl büyüdüğünü anlattı.