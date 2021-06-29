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Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları'nda!

29.06.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, yeni paylaşımıyla hem ABD basınını hem de dünyayı şaşırttı. Dünyaca ünlü televizyon ünlüsü kendi markasıyla Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor. Kim Kardashian, sporcuların Olimpiyat oyunlarında giyeceği kıyafetleri üretti.

Kim Kardashian’ın iç giyim markası SKIMS, en büyük sahnede ABD'yi resmen temsil edecek. Amerikalı sporcular 23 Temmuz'da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda Kim Kardashian’ın markasına ait kıyafetleri giyecek.

Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları için Amerikalı sporcuların kıyafetlerini tasarladı

Kim Kardashian'ın Tokyo Olimpiyatları için Amerikalı sporcular kıyafet tasarladığı haberi gündeme bomba gibi düştü.
Kim Kardashian, SKIMS ürünlerinden ilham alarak hazırlanan, üstünde ABD Takımı (Team USA) yazan atlet kıyafetlerini içeren fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlamasıyla olay duyuldu.
Kim Kardashian’ın bunun nasıl ortaya çıktığına dair hikayesini de anlattı.
40 yaşındaki reality show yıldızı, önce Olimpiyatlarla olan bağlarını ve hayatının büyük bir parçası olarak oyunlarla nasıl büyüdüğünü anlattı.
Olimpiyatlarda rekabet eden ve kazanan eski atlet olan üvey babası Caitlyn Jenner'a teşekkür etti. Kardashian, zaten bir Olimpik soyağacına sahip olduğunu belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Instagram
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