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  4. Kimi rol arkadaşıyla, kimi evliyken aldattı! İşte ünlü isimlerin magazin dünyasını sallayan aldatma hikayeleri...

Kimi rol arkadaşıyla, kimi evliyken aldattı! İşte ünlü isimlerin magazin dünyasını sallayan aldatma hikayeleri...

23.06.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimler kariyerlerinin yanı sıra pek çok kez özel hayatlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Kimi oyuncular sevgililerini rol arkadaşıyla aldatırken, kimisi ise evliyken eşine ihanet etmişti. Aslında mutlu gibi gözüken tanınmış pek çok ismin geçmişi aldatma ya da aldanma hikayeleriyle dolu. İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen ve uzun süre de silinmeyen ünlülerin aldatma hikayeleri...

Ünlü isimler pek çok kez aldatma hikayeleriyle konuşuluyor.

ÇOK KONUŞULMUŞLARDI! İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN ALDATMA HİKAYELERİ...

Ünlü sunucu Murat Başoğlu eşi Hande Bernek'i teknede genç bir kadın ile aldatmıştı.

ÖZ YEĞENİYLE ALDATMIŞTI!

ÖZ YEĞENİYLE ALDATMIŞTI!
Aldattığı kadının Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ortaya çıkmıştı.
Duman'ın solisti sevilen sanatçı Kaan Tangöze de manken eşi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural ile aldatmıştı.
Seçkin Piriler, eşi tarafından aldatıldığını gazetelerden öğrenmiş ardından boşanmama kararı almış ancak ikili bu kararın ardından yaklaşık bir ay sonra boşanıp yollarını ayırmıştı.
Oyuncu Tamer Karadağlı, oyuncu olan eşi Arzu Balkan ile evli olduğu esnada rol aldığı dizide bulunan partneri Deniz Uğur ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gizli ilişkinin ortaya çıkmasından sonra çift yollarını ayırmıştı.
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Bergüzar Korel Halit Ergenç Hülya Avşar Kaan Tangöze Mehmet Ali Erbil Murat Başoğlu Tamer Karadağlı Aldatma
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toplumun değerlerine dinemit kuyan namus edep yoksulu reziller gençliği namussuz ca yaşamaya teşvik eden yaratık lar

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