Kimi rol arkadaşıyla, kimi evliyken aldattı! İşte ünlü isimlerin magazin dünyasını sallayan aldatma hikayeleri...

Ünlü isimler pek çok kez aldatma hikayeleriyle konuşuluyor.
ÇOK KONUŞULMUŞLARDI! İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN ALDATMA HİKAYELERİ...
Ünlü sunucu Murat Başoğlu eşi Hande Bernek'i teknede genç bir kadın ile aldatmıştı.
ÖZ YEĞENİYLE ALDATMIŞTI!
Aldattığı kadının Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ortaya çıkmıştı.
Duman'ın solisti sevilen sanatçı Kaan Tangöze de manken eşi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural ile aldatmıştı.
Seçkin Piriler, eşi tarafından aldatıldığını gazetelerden öğrenmiş ardından boşanmama kararı almış ancak ikili bu kararın ardından yaklaşık bir ay sonra boşanıp yollarını ayırmıştı.
Oyuncu Tamer Karadağlı, oyuncu olan eşi Arzu Balkan ile evli olduğu esnada rol aldığı dizide bulunan partneri Deniz Uğur ile aşk yaşamaya başlamıştı. Gizli ilişkinin ortaya çıkmasından sonra çift yollarını ayırmıştı.
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