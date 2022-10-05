Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kırım güzellik kraliçesi Olga Valeyeva’nın sosyal medya paylaşımı başına bela oldu! Ukrayna marşını söyleyince ceza aldı

Kırım güzellik kraliçesi Olga Valeyeva’nın sosyal medya paylaşımı başına bela oldu! Ukrayna marşını söyleyince ceza aldı

05.10.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Kırım 2022 Güzelik yarışmasının birincisi olan Olga Valeyeva’nın sosyal medya paylaşımı başına bela oldu. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın Ukrayna direniş marşı haline gelen bir parçayı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Valeyeva Rus yetkililerin hedefi oldu. Para cezasına çarptırılan Valeyeva, sosyal medyadan özür dilediği bir başka gönderi yayınlamak zorunda kaldı.

Kırım’ın güzellik yarışması Miss Kırım 2022'de birinci olan Olga Valeyeva'ya Ukrayna'daki direniş marşı haline gelen bir şarkıyı söylerken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir başka arkadaşıyla birlikte Ukrayna’nın direniş marşı haline gelen Chervona Kalyna şarkısını söyleyen 34 yaşındaki güzellik kraliçesi 600 sterlin (yaklaşık 12 bin 673 TL) idari para cezasına çarptırıldı. Valeyeva küçük çocukları olduğu için hapis cezasından kıl payı kurtulurken şarkıyı birlikte söylediği arkadaşı ise 10 gün hapis cezası aldı.

İki çocuk annesi ve arkadaşı, şarkıyı söyleyerek Rus silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştırmak ve aşırılıkçı sembolleri teşvik etmekle suçlandı. Rus savcılar ayrıca, Kremlin yetkilileri artık Ukrayna sembollerini Nazi olarak sınıflandırdığı için ikilinin "Nazi sembollerini halka açık bir şekilde sergilediğini" iddia etti.
Kırım İçişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayınlanan videoda ise Valeyeva ve arkadaşının şarkı söyledikleri için özür diledi. Videoda Valeyeva, “Anlamı bilmediğim Chervona Kalina'yı söylediğim için içtenlikle özür dilerim. Milliyetçi olduğunu bilmiyordum ya da hayal etmedim ve bunu söylemekle hiçbir şekilde propaganda mesajı vermek istemedim. Bu şarkıyı söyleyerek bilmeden vatandaşları rencide ettiğim veya hakaret ettiğim için de özür dilemek istiyorum” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rusya Rusya Ukrayna savaşı Kırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya bu olayı konuşuyor! Canlı canlı timsahlara yem ettiler

Dünya bu olayı konuşuyor! Canlı canlı timsahlara yem ettiler

10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı! Amacı mide bulandırdı

10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı! Amacı mide bulandırdı

Nabızlar yükseliyor! Kıpırdadığı an vuracaklar

Nabızlar yükseliyor! Kıpırdadığı an vuracaklar

Çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Olay yaratan paylaşım...

Çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Olay yaratan paylaşım...

İlginizi Çekebilir

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.