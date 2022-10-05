Kırım güzellik kraliçesi Olga Valeyeva’nın sosyal medya paylaşımı başına bela oldu! Ukrayna marşını söyleyince ceza aldı

Kırım’ın güzellik yarışması Miss Kırım 2022'de birinci olan Olga Valeyeva'ya Ukrayna'daki direniş marşı haline gelen bir şarkıyı söylerken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir başka arkadaşıyla birlikte Ukrayna’nın direniş marşı haline gelen Chervona Kalyna şarkısını söyleyen 34 yaşındaki güzellik kraliçesi 600 sterlin (yaklaşık 12 bin 673 TL) idari para cezasına çarptırıldı. Valeyeva küçük çocukları olduğu için hapis cezasından kıl payı kurtulurken şarkıyı birlikte söylediği arkadaşı ise 10 gün hapis cezası aldı.

İki çocuk annesi ve arkadaşı, şarkıyı söyleyerek Rus silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştırmak ve aşırılıkçı sembolleri teşvik etmekle suçlandı. Rus savcılar ayrıca, Kremlin yetkilileri artık Ukrayna sembollerini Nazi olarak sınıflandırdığı için ikilinin "Nazi sembollerini halka açık bir şekilde sergilediğini" iddia etti.