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Kısmetse Olur Melis Betkayan fazla kilosuyla gündemdeydi! Son halini gören inanamadı

09.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının efsane programı Kısmetse Olur'da fevri çıkışlarıyla tanınan yarışmacısı Melis Betkayan, yarışma bitse de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem fazla kilosu ve estetikleriyle dikkat çeken Kısmetse Olur Melis, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, zaman zaman eski yarışmacıları ile yeniden gündeme geliyor. Sevilen programda en çok tartışılan isimlerden olan yarışmacı Melis Buse Betkayan, bu defa estetikleri ve verdiği kilolarıyla dikkat çekti.

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Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen yapımlarından olan Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Melis Buse Betkayan sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor. Betkayan, yarışma sonrasında programdakilerin kurgu olduğunu ve çekim esnasında çok eğlendiğini de itiraf etmişti.

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Şimdilerde değişimi ile dikkat çeken Betkayan, bir dönem aldığı kilolarla sosyal medyada tepki çekmişti.

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Şimdilerde fazla kilolarından kurtulan Kısmetse Olur Melis, değişimi ile dikkatleri üzerine çekti.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur
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