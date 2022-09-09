Kısmetse Olur Melis Betkayan fazla kilosuyla gündemdeydi! Son halini gören inanamadı

2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, zaman zaman eski yarışmacıları ile yeniden gündeme geliyor. Sevilen programda en çok tartışılan isimlerden olan yarışmacı Melis Buse Betkayan, bu defa estetikleri ve verdiği kilolarıyla dikkat çekti.



Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen yapımlarından olan Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Melis Buse Betkayan sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor. Betkayan, yarışma sonrasında programdakilerin kurgu olduğunu ve çekim esnasında çok eğlendiğini de itiraf etmişti.

Şimdilerde değişimi ile dikkat çeken Betkayan, bir dönem aldığı kilolarla sosyal medyada tepki çekmişti.

Şimdilerde fazla kilolarından kurtulan Kısmetse Olur Melis, değişimi ile dikkatleri üzerine çekti.