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  4. Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı! İkisi de gözaltına alındı

Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı! İkisi de gözaltına alındı

28.05.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Arama kaydı bulunan Raşit Atilla'nın bir pansiyonda kaldığı tespit edildi. Karşısında bir anda polisleri gören Atilla ne yapacağını şaşırdı ve kız arkadaşını rehin alarak şehrin en işlek caddesine çıktı. Hem kendinin hem kız arkadaşının arama kaydı bulunan Atilla, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyon sonucunda her ikisi de gözaltına alındı.

Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı. İkna çabalarına rağmen bu şekilde pansiyondan kentin en işlek caddesine çıkan Atilla, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi. Olay anı ise kameralara yansıdı.

HER SANİYESİ KAYDEDİLDİ

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.’nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.
Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı.
Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı. Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyza A ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Beyza A.'nın bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı öğrenildi.
Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa
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