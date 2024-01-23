Kızı Yasmin Erbil'in sözlerini umursamadı! Mehmet Ali Erbil'in özel hayat açıklaması gündem oldu

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir programda 'Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Erbil, ayrıca özel hayatıyla ilgili de açıklama yaptı.
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı.
Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden Mehmet Ali Erbil bir küsüp bir barıştığı sevgilisiyle yeniden beraber olmaya karar vermişti.
Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelen Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasına dair olay ifadeler kullanmıştı. Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına konuk olan Erbil babasına dair itiraflarıyla adından söz ettirmişti.
Yasmin Erbil babasına dair hislerini paylaşırken babasının özel hayatına dair duyduğu rahatsızlığı da şu ifadelerle dile getirmişti:
"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem."