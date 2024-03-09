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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Saçlar hiç olmamış'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 14:22
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile büyük beğeni toplayan Evrim Alasya bu defa tarzı ve saçıyla sosyal medyanın diline düştü. 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine katılan ünlü oyuncunun tarzına adeta yorum yağdı.

Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerle başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile büyük beğeni toplayan Evrim Alasya bu defa tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

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SAÇLARI BEĞENİLMEDİ

'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine katılan Alasya siyah dantel detaylı bir elbise ile gecede boy gösterdi.
Saçlarını tepeden bir topuz yaptıran ünlü ismin tarzı hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Evrim Alasya'nın davetteki tarzına sosyal medyada; 'Hiç olmamış','Bu kadına bunu neden yaptınız?', 'Kimse uyarmadı mı?' gibi yorumlar yapıldı.
Samimi tavırları ve sempatik halleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evrim Alasya Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.
Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.
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