Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Saçlar hiç olmamış'

Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerle başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile büyük beğeni toplayan Evrim Alasya bu defa tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Özel hayat sorusuna "Ya uf" dedi! Yusuf Kavaklı kendini tutamadı



SAÇLARI BEĞENİLMEDİ

'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine katılan Alasya siyah dantel detaylı bir elbise ile gecede boy gösterdi.

Saçlarını tepeden bir topuz yaptıran ünlü ismin tarzı hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI Evrim Alasya'nın davetteki tarzına sosyal medyada; 'Hiç olmamış','Bu kadına bunu neden yaptınız?', 'Kimse uyarmadı mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Samimi tavırları ve sempatik halleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evrim Alasya Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.