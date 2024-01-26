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    4. Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı... Kocasının cinsel birliktelik yaşadığını iddia ettiği kadını tekme tokat dövdü

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı... Kocasının cinsel birliktelik yaşadığını iddia ettiği kadını tekme tokat dövdü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Phuket kentindeki bir genelevi basan kadın kocasını aradığını söyleyerek ortalığı birbirine kattı. Eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadını tekme tokat döven öfkeli eşin görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Darp edilen kadın ise genelevin aslında bir masaj salonu olduğunu ve adamın evli olduğunu bilmediğini söyleyerek kendisini savundu.

    Kocasının iş gezisine gittiğini söylemesine rağmen kendisini aldattığından şüphelenen kadın onu takip etmeye karar verdi. Eşinin Pkuhet'in merkezindeki bir geneleve gittiğini gören kadın içeri girerek kocasını yakalamak istedi. Genelevi basan kadın kocasını kaçtığını görünce öfkeden adeta deliye döndü.


    Kesfet

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Kocasını çevrede göremeyince duruma iyice sinirlenen kadın öfkesini eşiyle birliktelik yaşadığını iddia ettiği genç kadından çıkarttı.

    Üzerindeki havluyla birlikte bir sandalyede oturan kadının önce saçlarını çeken ardından tekme tokat dövmeye başlayan kadının görüntülerini o anda bulunan görgü tanıkları cep telefonuyla kaydererek sosyal medyada paylaştı.

    Olay anında darp edilen kadın kimsenin yardım etmemesi sosyal medya tepkilere neden olurken bazı kullanıcılar ise kocası tarafından genelevde aldatılan kadına destek olmayı seçti.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hak ettiğini buldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken ben rahatladım" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Genelev Tayland
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