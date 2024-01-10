MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konuşanlar'da olay olan sözler! Hasan Can Kaya bile şaştı kaldı: "Sizin seks hayatınız aklıma geliyor ve..."

Konuşanlar'da olay olan sözler! Hasan Can Kaya bile şaştı kaldı: "Sizin seks hayatınız aklıma geliyor ve..."

10.01.2024 13:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar son bölüm fragmanında yer alan konuklardan biri sözleriyle herkesi şoke etti. Bir yakınına seslenen konuğun sözleri Hasan Can Kaya'nın bile şaşırmasına sebep oldu. Kadın konuk "Memelerine hapşırmaktan vazgeç..." deyince...

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar her bölümüyle adından söz ettiriyor. Hasan Can Kaya'nın büyük ilgi gören programına katılan konuk ağızları açık bıraktı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

"MEMELERİNE HAPŞIRMAK MI?"

Hasan Can Kaya "Bir yakınına onun hakkındaki gerçek fikrini söyle" deyince olanlar oldu. Kadın konuğun her sözü stüdyoyu salladı.

Konuk kadın "Memelerine hapşırmaktan vazgeç, sonra sizin seks hayatınız aklıma geliyor midem bulanıyor" deyince herkes şaştı kaldı.

Hasan Can Kaya da şaşkınlığını gizleyemeyerek "Memelerine hapşırmak mı?" diye sordu. Kaya "Ne demek memelerine hapşırmak" deyince de kadın konuk bu durumu göstermeye çalıştı.

Hasan Can Kaya ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "O hapşırınca çok okşa mı diyorsunuz ne diyorsunuz?" diyerek herkesi güldürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konuşanlar konuşanlar hasan can kaya Hasan Can Kaya aktan
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku

Müstehcen pozlarını hatırlattı! Atakan'dan uyarı

Müstehcen pozlarını hatırlattı! Atakan'dan uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.