Konuşanlar'da olay olan sözler! Hasan Can Kaya bile şaştı kaldı: "Sizin seks hayatınız aklıma geliyor ve..."

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar her bölümüyle adından söz ettiriyor. Hasan Can Kaya'nın büyük ilgi gören programına katılan konuk ağızları açık bıraktı.
Hasan Can Kaya "Bir yakınına onun hakkındaki gerçek fikrini söyle" deyince olanlar oldu. Kadın konuğun her sözü stüdyoyu salladı.
Konuk kadın "Memelerine hapşırmaktan vazgeç, sonra sizin seks hayatınız aklıma geliyor midem bulanıyor" deyince herkes şaştı kaldı.
Hasan Can Kaya da şaşkınlığını gizleyemeyerek "Memelerine hapşırmak mı?" diye sordu. Kaya "Ne demek memelerine hapşırmak" deyince de kadın konuk bu durumu göstermeye çalıştı.
Hasan Can Kaya ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "O hapşırınca çok okşa mı diyorsunuz ne diyorsunuz?" diyerek herkesi güldürdü.