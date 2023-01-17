Konyaspor'da İlhan Palut sonrası Arda Turan gündeme gelmişti! Anlaşma sağlandı... Kimse o ismi beklemiyordu

'HAZIRIM' MESAJI VERMİŞTİ

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, teknik ekibini oluşturduğunu kaydederken "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" sözleriyle göreve hazır olduğunun mesajını vermişti.