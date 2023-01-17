SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor'da İlhan Palut sonrası Arda Turan gündeme gelmişti! Anlaşma sağlandı... Kimse o ismi beklemiyordu

Konyaspor'da İlhan Palut sonrası Arda Turan gündeme gelmişti! Anlaşma sağlandı... Kimse o ismi beklemiyordu

17.01.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş ile karşılaşan ve rakibine son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Konyaspor'da tecrübeli çalıştırıcı İlhan Palut ile yollarını ayrılırken, yeni teknik direktör arayışları da hız kazandı. Konya ekibinde birçok isim gündeme gelirken, bunlardan biri de Arda Turan olmuştu. Tüm bunlar yaşanırken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada topladığı 27 puanla 7. sırada yer alan Konyaspor, ligin son haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, yeşil-beyazlılar karşılaşmayı 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olmuştu.

İlginizi Çekebilir

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

 Diouf hat trick yaptı! Pirlo çılgına döndü...

Diouf hat trick yaptı! Pirlo çılgına döndü...

 Bu da oldu! Ronaldo'nun gözü kulağı Konya'da

Bu da oldu! Ronaldo'nun gözü kulağı Konya'da

 Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Belözoğlu'ndan flaş sözler...

Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Belözoğlu'ndan flaş sözler...

Karşılaşmanın ardından Konya ekibinden beklenmedik bir karar çıkarken, 2021 yılından bu yana Konyaspor'da teknik direktörlük görevi yürüten İlhan Palut ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

ARDA TURAN... 

ARDA TURAN... 

İlhan Palut'a veda edilmesinin ardından yeni teknik adam söylentileri de ortaya atılmaya devam ederken, futbolculuk kariyerini sonlandıran ve hocalık için ekibini oluşturan Arda Turan da gündeme geldi.

'HAZIRIM' MESAJI VERMİŞTİ

'HAZIRIM' MESAJI VERMİŞTİ

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, teknik ekibini oluşturduğunu kaydederken "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" sözleriyle göreve hazır olduğunun mesajını vermişti.

NURİ ŞAHİN, EMRE BELÖZOĞLU... 

NURİ ŞAHİN, EMRE BELÖZOĞLU... 

Süper Lig'de kısa süre önce futbolcu olarak oynamış birçok isim teknik direktörlüğe başladı. Sürpriz bir şekilde emeklilik kararı alan Nuri Şahin, Antalyaspor'a teknik direktör olurken Emre Belözoğlu ise önce Fenerbahçe daha sonra Başakşehir'in başına geçmişti.

Yine yakın zamanda futbolculuk kariyerlerini sonlandıran isimlerden Volkan Demirel, Süper Lig ekibi Hatayspor'u çalıştırırken Selçuk İnan ise Kasımpaşa'nın hocalığını üstlenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İlhan Palut Teknik Direktör Arda Turan son dakika galatasaray Süper Lig ligi süper li

En Çok Okunan Haberler

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Fenerbahçe maçı Galatasaray'a pahalı patladı!

Fenerbahçe maçı Galatasaray'a pahalı patladı!

Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray sesleri!

Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray sesleri!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.