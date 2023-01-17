Konyaspor'da İlhan Palut sonrası Arda Turan gündeme gelmişti! Anlaşma sağlandı... Kimse o ismi beklemiyordu

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada topladığı 27 puanla 7. sırada yer alan Konyaspor, ligin son haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, yeşil-beyazlılar karşılaşmayı 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olmuştu.
Karşılaşmanın ardından Konya ekibinden beklenmedik bir karar çıkarken, 2021 yılından bu yana Konyaspor'da teknik direktörlük görevi yürüten İlhan Palut ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.
İlhan Palut'a veda edilmesinin ardından yeni teknik adam söylentileri de ortaya atılmaya devam ederken, futbolculuk kariyerini sonlandıran ve hocalık için ekibini oluşturan Arda Turan da gündeme geldi.
Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, teknik ekibini oluşturduğunu kaydederken "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" sözleriyle göreve hazır olduğunun mesajını vermişti.
Süper Lig'de kısa süre önce futbolcu olarak oynamış birçok isim teknik direktörlüğe başladı. Sürpriz bir şekilde emeklilik kararı alan Nuri Şahin, Antalyaspor'a teknik direktör olurken Emre Belözoğlu ise önce Fenerbahçe daha sonra Başakşehir'in başına geçmişti.
Yine yakın zamanda futbolculuk kariyerlerini sonlandıran isimlerden Volkan Demirel, Süper Lig ekibi Hatayspor'u çalıştırırken Selçuk İnan ise Kasımpaşa'nın hocalığını üstlenmişti.