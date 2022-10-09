KPSS ön lisans sınavı soruları merak edildi... Haluk Bilginer ve Eda Erdem sosyal medyanın gündeminde!

2022 KPSS ön lisans gerçekleşti. KPSS ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarının henüz ne zaman açıklanacağı bilinmiyorken sosyal medyaya iki ünlü isim damga vurdu.

KPSS ön lisans sınavı soruları merak edildi ve milli voleybolcu Eda Erdem hakkında KPSS ön lisansta sorular vardı. Sınavdan çıkanlar bu sorulara dair paylaşımlar yapınca hem Eda Erdem hem de Haluk Bilginer sosyal medyanın en çok konuştuğu iki isim oldu.

İşte Eda Erdem ve Haluk Bilginer sorularına dair yapılan bazı yorumlar...