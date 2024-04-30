Dedikodu iddiası katliam yaptırdı! 80 yaşındaki saldırgan kuaför salonunu bastı: 2 ölü

Olay, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde kuaför salonunda meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat K., iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför N.A.'nın iş yerine gitti.

Burada N.A. ve müşterilerden İ.E. ile tartışan Rıfak K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, N.A. ve İ.E. saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kuaför N.A. ve müşteri İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

80 YAŞINDAKİ SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat K., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 2 kişiyi eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için vurduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor. (DHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





