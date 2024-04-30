HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dedikodu iddiası katliam yaptırdı! 80 yaşındaki saldırgan kuaför salonunu bastı: 2 ölü

Dedikodu iddiası katliam yaptırdı! 80 yaşındaki saldırgan kuaför salonunu bastı: 2 ölü

30.04.2024 20:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bir kuaförde pompalı tüfekli katliam yaşandı. Mahallede eşiyle ilgili dedikodu yaptıkları iddia iddiasıyla, kuaför salonuna giren 80 yaşındaki saldırgan rastgele ateş açtı. Saldırıda kuaföre ile bir müşteri hayatını kaybetti. Olayın ardından tüfeğiyle evine giden saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Dedikodu iddiası katliam yaptırdı! 80 yaşındaki saldırgan kuaför salonunu bastı: 2 ölü

Olay, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde kuaför salonunda meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat K., iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför N.A.'nın iş yerine gitti.

Burada N.A. ve müşterilerden İ.E. ile tartışan Rıfak K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, N.A. ve İ.E. saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

AA-20240430-34424983-34424979-KUTAHYADA_KUAFOR_SALONUNDA_2_KISI_TUFEKLE_VURULARAK_OLDURULDU

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kuaför N.A. ve müşteri İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

AW194065_03

80 YAŞINDAKİ SALDIRGAN EVİNDE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

12312313

Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat K., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 2 kişiyi eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için vurduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

AW194065_04
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt’ta eskort ile pazarlık kavgası sırasında kardeşini öldüren şahsın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktıEsenyurt’ta eskort ile pazarlık kavgası sırasında kardeşini öldüren şahsın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
AK Parti medyasında büyük kavga, ihanet suçlaması!AK Parti medyasında büyük kavga, ihanet suçlaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Taksim meydanı mitinge uygun değil"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Taksim meydanı mitinge uygun değil"
Anahtar Kelimeler:
Berber Kütahya katliam
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

MYNET ÖZEL | AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor!

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

BDDK yazı gönderdi, 1500 lira olacak

AK Parti medyasında büyük kavga, ihanet suçlaması!

AK Parti medyasında büyük kavga, ihanet suçlaması!

İmamoğlu'ndan 'Edanur' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'

İmamoğlu'ndan 'Edanur' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'

ABB'nin amblem değişikliği ile ilgili çok konuşulacak sözler!

ABB'nin amblem değişikliği ile ilgili çok konuşulacak sözler!

Sokakta insana ait yağ ve deri parçaları bulundu... Gerçek ortaya çıktı

Sokakta insana ait yağ ve deri parçaları bulundu... Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.