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  4. 94.Oscar Ödülleri'nde Kristen Stewart kırmızı halıda kız arkadaşını öpücüklere boğdu

94.Oscar Ödülleri'nde Kristen Stewart kırmızı halıda kız arkadaşını öpücüklere boğdu

28.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prenses Diana'yı canlandırdığı, geçtiğimiz yılın en çok ses getiren filmlerinden Spencer'daki performansıyla 94.Oscar Ödülleri'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen güzel oyuncu Kristen Stewart, kırmızı halıda yine farkını konuşturdu. Protokol kurallarını hiçe sayan yıldız oyuncu saten mini şortu ve derin göğüs dekoltesiyle kırmızı halıya damga vurdu.

Kariyerinde ilk kez Oscar'a aday gösterilen güzel oyuncu Kristen Stewart, kıyafeti ile kırmızı halıya damga vurdu.

KIZ ARKADAŞINI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Birçok yıldız ismin şıklık yarışına girdiği gecede güzel oyuncu yine farkını konuşturdu. Protokol gereği uzun elbiselerin tercih edildiği törende saten mini şortuyla boy gösterdi.
Geceye nişanlısı Dylan Meyer ile el ele gelen ünlü oyuncunun stili her ne kadar tören kurallarına aykırı bulunsa da tepeden tırnağa tam not aldı.
Öte yandan güzel oyuncunun uzun süredir aşk yaşadığı senarist Dylan Meyer ile kırmızı halıda öpüşmesi de çok konuşuldu.
Spencer'daki performansıyla eleştirmenlerden tam not alan yıldız oyuncu ödülü Jessica Chastain'a kaptırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Kristen Stewart
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