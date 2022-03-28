94.Oscar Ödülleri'nde Kristen Stewart kırmızı halıda kız arkadaşını öpücüklere boğdu

Kariyerinde ilk kez Oscar'a aday gösterilen güzel oyuncu Kristen Stewart, kıyafeti ile kırmızı halıya damga vurdu.

Birçok yıldız ismin şıklık yarışına girdiği gecede güzel oyuncu yine farkını konuşturdu. Protokol gereği uzun elbiselerin tercih edildiği törende saten mini şortuyla boy gösterdi.

Geceye nişanlısı Dylan Meyer ile el ele gelen ünlü oyuncunun stili her ne kadar tören kurallarına aykırı bulunsa da tepeden tırnağa tam not aldı.