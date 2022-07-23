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  4. Kuzey Ege’de tatil yoğunluğu devam ediyor! Karavan ve çadır alanlarında doluluk yaşanıyor

Kuzey Ege’de tatil yoğunluğu devam ediyor! Karavan ve çadır alanlarında doluluk yaşanıyor

23.07.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Ege’de 9 günlük bayram tatilinde büyük yoğunluk yaşanırken, karavan ve çadır alanlarındaki doluluk bayram sonrası da devam ediyor. Yöredeki otellerde 2 kişilik oda için bin 200 lira ücret alınırken, karavan ve çadır ücretlerinin de kişi başı 150 lirayı geçmemesinin bu alanlara ilgiyi artırdığı kaydedildi.

Balıkesir’in Edremit Körfezinde yer alan Burhaniye, Edremit, Göme ve Ayvalık sahillerinde 9 günlük kurban bayramı tatilinde yoğunluk yaşanırken, karavan ve çadır alanlarındaki yoğunluk devam ediyor.

TATİL ANLAYIŞI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Çok sayıdaki vatandaş, otel yerine karavan ve çadır kamp alanlarını tercih ediyor. Karavan ve çadır da konaklamanın maliyeti kişi başına 100-150 lirayı geçmezken, otellerde kişi başı 600 lirayı buluyor.
Vatandaşlar, pandemi sonrası açık alanlarda ucuz tatili tercih etti. Tatilcilerden Serhat Kandemir, “ Geçen senede geldik. 15 gündür buradayız. Bayram tatilinden önce geldik. Bayram tatilini burada geçirdik, ama kalmaya da devam edeceğiz. Sanırım iki ay filan buradayız” dedi.
Gölgen Kandemir de, “Normalde aslında Urla da yaşıyoruz. Ama, burasının aurası bizi çok etkiliyor. Çok güzel bir yer. Hem doğası ile hem denizi ile, en önemli noktası da çok değerli insanlarla tanışma fırsatı yakalıyoruz. O yüzden bizde bağımlılık yaptı. Herkese tavsiye ederiz” dedi.
Avusturyalı Stephanie Topf ise “Yıllardır buraya geliyorum” dedi. İşletme sahibi Atilla Altın da, “ Kampımızda bayram günleri çok iyi geçti. Çok gelen oldu. Bayram günleri geçmesine rağmen gene de devam ediyor tatiller. Bayağı insan var hala. Bizde ondan çok memnunuz. İnşallah bütün sezon böyle gider. Ağustos sonuna kadar. Eylül başına kadar” diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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