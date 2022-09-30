Kylie Jenner derin göğüs dekoltesiyle Paris Moda Haftası'nda! Eli sık sık göğsüne gitti

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner her zaman fark yaratmasıyla ailenin diğer üyelerinden bir adım öne çıkıyor. Instagram'ın kraliçesi olarak anılan Jenner son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

SIK SIK DEKOLTESİNİ KONTROL ETTİ

Instagram’ın en çok takipçiye sahip ünlülerinden bir olan Jenner, yine tarzıyla herkesten bir adım öndeydi.



V tarzda göğüs dekoltesiyle geceye katılan Jenner'ın kalp şeklindeki kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü isim görüntülendiği anlarda ise sık sık eliyle göğüslerini kontrol etmekten kendini alamadı.