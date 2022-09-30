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  4. Kylie Jenner derin göğüs dekoltesiyle Paris Moda Haftası'nda! Eli sık sık göğsüne gitti

Kylie Jenner derin göğüs dekoltesiyle Paris Moda Haftası'nda! Eli sık sık göğsüne gitti

30.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü realite şov yıldızı ve en genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner Paris Moda Haftası'nda yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İddialı göğüs dekoltesiyle dikkat çeken ünlü isim sık sık eliyle göğüslerini kontrol etmeyi de ihmal etmedi.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner her zaman fark yaratmasıyla ailenin diğer üyelerinden bir adım öne çıkıyor.

Instagram'ın kraliçesi olarak anılan Jenner son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

SIK SIK DEKOLTESİNİ KONTROL ETTİ

Instagram’ın en çok takipçiye sahip ünlülerinden bir olan Jenner, yine tarzıyla herkesten bir adım öndeydi.
V tarzda göğüs dekoltesiyle geceye katılan Jenner'ın kalp şeklindeki kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü isim görüntülendiği anlarda ise sık sık eliyle göğüslerini kontrol etmekten kendini alamadı.
21 yaşındayken servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Jenner'i gören hayranları "Kraliçe döndü" yorumları yaptı.
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keeping up with the kardashians Kylie Jenner kardashian
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