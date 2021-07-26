MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Laz Ziya’nın kızı Meral rolüyle tanınan Müge Ulusoy değişiyle şaşırttı

Laz Ziya’nın kızı Meral rolüyle tanınan Müge Ulusoy değişiyle şaşırttı

26.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'i oynayan Müge Ulusoy'un son halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorlanıyor.

Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor.

Dizide İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Kurtlar Vadisi’nin Nevzat'ı ve Memati'si yıllar sonra buluştuKurtlar Vadisi’nin Nevzat'ı ve Memati'si yıllar sonra buluştu

1

Hem estetik yaptıran hem de paylaşımlarında filtre kullanan Müge Ulusoy'un değişimi herkesi şaşırttı.

2

Ulusoy'un değişimi ünlülerin eski hallerini akıllara getiri. İşte değişimleriyle şaşırtan ünlüler

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.