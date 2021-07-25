Kurtlar Vadisi’nin Nevzat'ı ve Memati'si yıllar sonra buluştu

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nevzat Yakışırboy dizinin Memati'si Gürkan Uygun ile bir araya geldi.

Yıllar sonra iki efsane ismin yan yana gelmesi Kurtlar Vadisi hayranlarında büyük heyecan yarattı. Nevzat ve Memati karakterlerinin aralarında geçen diyaloglar ve Nevzat'ın sürekli 'abi abi' diyerek seslenmesi dizinin tebessüm ettiren anları olarak hatırlanıyor.

Kısa sürede dikkat çeken Nevzat Yakışırboy ve Gürkan Uygun'un yan yana olduğu fotoğrafa dizinin hayranları binlerce beğeni yağdırdı. Fotoğrafı gören Kurtlar Vadisi hayranları "İki efsane" yorumlarında da bulundu.

Nevzat Yakışırboy paylaşımına ise "Ayağına sağlık kardeşim Gürkan Uygun" notunu düştü.



