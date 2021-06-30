Lottie Moss’dan ayna karşısında üstsüz poz! “Memelerinizi sevin”

Süper model Kate Moss'un küçük kız kardeşi Lottie Moss, erotik sosyal medya platformu Glow’a üye olup çıplak fotoğraf ve videolarını para karşılığında satmaya başladığından beri gündemden düşmüyor. Lottie Moss’un bu hamlesi ve yaptıkları ailesini son derece üzmüş ve tedirgin etmiş durumdaydı. Genç yıldız da ailesinin yaptıklarını onaylamadığını dile getirmişti.
Kendisi hakkında yapılan tüm eleştirileri duymazdan gelen genç model, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Lottie Moss'dan ayna karşısında üstsüz poz!
Süper model Kate Moss'un küçük kız kardeşi Lottie Moss, erotik sosyal medya platformu Glow'a üye olduktan sonra çıplaklık sınırlarını aşan paylaşımlar yapmaya hız vermişti.
Podyumların unutulmaz modeli Kate Moss'un kız kardeşi olan Lottie Moss, Glow'dan sonra OnlyFans'a da üye olarak müstehcen fotoğraf ve videolarını satmaya başlamıştı.
Bu sırada da Instagram ve TikTok hesaplarından da çıplaklık sınırlarını zorlayan paylaşımlar yaparak kendi hesaplarının tanıtımını da yapmayı ihmal etmiyor.
Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen erotik sitelerde kendisine sayfa açan ve çıplak fotoğraf ve videolarını satan Lottie Moss, tüm eleştirilere kulak tıkamış durumda.
23 yaşındaki model son olarak çıktığı Yunanistan tatilinden bir dans videosu paylaştı. Pembe bikisiniyle göz kamaştıran model, seksi dansıyla hayranlarından tam puan aldı.
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