Lottie Moss’dan ayna karşısında üstsüz poz! “Memelerinizi sevin”

Süper model Kate Moss'un küçük kız kardeşi Lottie Moss, erotik sosyal medya platformu Glow’a üye olup çıplak fotoğraf ve videolarını para karşılığında satmaya başladığından beri gündemden düşmüyor. Lottie Moss’un bu hamlesi ve yaptıkları ailesini son derece üzmüş ve tedirgin etmiş durumdaydı. Genç yıldız da ailesinin yaptıklarını onaylamadığını dile getirmişti.

Kendisi hakkında yapılan tüm eleştirileri duymazdan gelen genç model, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.