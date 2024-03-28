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  4. Maneviyata yönelmişti! Yaşar Alptekin 4 katlı müstakil 'saray yavrusu'nda yok yok... Evcilik köşesi, bahçe jakuzisi ve manevi detaylar

Maneviyata yönelmişti! Yaşar Alptekin 4 katlı müstakil 'saray yavrusu'nda yok yok... Evcilik köşesi, bahçe jakuzisi ve manevi detaylar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 13:50
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Son dönemde camide vaaz verdiği anlarla gündeme gelen oyuncu Yaşar Alptekin Aramızda Kalmasın'a evinin kapılarını açtı. Saray yavrusu evini gezdiren oyuncunun evinin detayları gündem oldu. Alptekin'in evinde evcilik köşesi, bahçe jakuzisi ve manevi detaylar yer alıyor.

İslamiyet'e yöneldikten sonra değişimiyle dikkat çeken eski manken Yaşar Alptekin, camide vaaz verdiği anları sosyal medya hesabında yayınlayınca gündeme gelmişti.


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EVİNDE YOK YOK

Yaşar Alptekin son olarak 4 katlı evinin kapılarını Aramızda Kalmasın'a açtı.

Evinin girişinde yer alan detayda "Bu evde hacı var" yazdığını söyleyen Alptekin eski bir yatağı evin salonunda sehpa olarak değerlendirmiş...

Evinde kutsal emanetler köşesi olan eski manken ve oyuncu "Kabe örtüsü ne güzel kokuyor. Senede bir kere peygamber efendimizin saçı yıkanıyor saçının yıkandığı su" diyerek evinin o kısmını da gösterdi.

Yataktan yapılan masa da detaylarıyla dikkat çekiyor.

"Peygamber Efendimizin sakalı" diyerek o kısmı da gösteren Yaşar Alptekin 'in duvarlarında da tespihleri asılı.

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Yaşar Alptekin Manken ele
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