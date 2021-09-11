Marimar ve Rosalinda'nın yıldızı Thalia adeta zamanı durdu! Genç kız gibi...

Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız isim adeta yıllara meydan okuyor...
MARİMAR VE ROSALİNDA'NIN YILDIZI ZAMANA MEYDAK OKUYOR
Bir döneme damga vuran, genç yaşlı herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor.
Ülkemizde 1994 yılında yayınlanan Marimar dizisiyle ünlenen ve 1999 yılında ekrana gelen Rosalinda dizisiyle büyük çıkış yapan Thalia, ilerleyen yaşına rağmen gecen yıllara meydan okuyor.
50 yaşındaki başarılı oyuncuyu görenler, "Zaman onu saymayı unutmuş", "Gençliğinden daha da güzel" şeklinde yorumlar yaptı.
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