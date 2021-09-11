MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Marimar ve Rosalinda'nın yıldızı Thalia adeta zamanı durdu! Genç kız gibi...

Marimar ve Rosalinda'nın yıldızı Thalia adeta zamanı durdu! Genç kız gibi...

11.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda ülkemizde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Marimar ve Rosalinda dizilerinin yıldızı Thalia, ilerleyen yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız isim adeta yıllara meydan okuyor...

MARİMAR VE ROSALİNDA'NIN YILDIZI ZAMANA MEYDAK OKUYOR

Bir döneme damga vuran, genç yaşlı herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor.
Ülkemizde 1994 yılında yayınlanan Marimar dizisiyle ünlenen ve 1999 yılında ekrana gelen Rosalinda dizisiyle büyük çıkış yapan Thalia, ilerleyen yaşına rağmen gecen yıllara meydan okuyor.
50 yaşındaki başarılı oyuncuyu görenler, "Zaman onu saymayı unutmuş", "Gençliğinden daha da güzel" şeklinde yorumlar yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.