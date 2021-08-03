MasterChef Ayyüce yeni imajıyla resmen bambaşka biri oldu!

MasterChef 2020’de performansıyla dikkat çeken Ayyüce, yarışmaya erken veda etmesine rağmen, birçok kişinin gönlünü kazandı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Ayyüce’nin son halini görenler ise şaşkına döndü. İmajını tamamen değiştiren MasterChef yarışmacısı Ayyüce, hayranlarından beğeni topladı. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Kamit, gündeme damga vurdu.
Resmen bambaşka biri oldu!
TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok sevilen Masterchef 2020 yarışmasında sessiz duruşu ve çıkardığı başarılı tabaklarla adından söz ettirmeyi başaran Ayyüce Kamit, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu.
Ayyüce Kamit, adını MasterChef ile duyuran ve ünlenen isimlerden birisi.
İmaj değişikliğine giden Ayyüce, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Instagram hesabından yeni halini paylaşan Ayyüce saç rengini değiştirdi.
Saç rengini değiştiren ve stiliyle dikkat çeken MasterChef Ayyüce'nin bu haline sosyal medyada beğeni yağdı.
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