MasterChef Ayyüce yeni imajıyla resmen bambaşka biri oldu!

MasterChef 2020’de performansıyla dikkat çeken Ayyüce, yarışmaya erken veda etmesine rağmen, birçok kişinin gönlünü kazandı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Ayyüce’nin son halini görenler ise şaşkına döndü. İmajını tamamen değiştiren MasterChef yarışmacısı Ayyüce, hayranlarından beğeni topladı. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Kamit, gündeme damga vurdu.