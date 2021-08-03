MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Ayyüce yeni imajıyla resmen bambaşka biri oldu!

MasterChef Ayyüce yeni imajıyla resmen bambaşka biri oldu!

03.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının lezzetli yarışma programı MasterChef’te geçtiğimiz sene yarışan Ayyüce Kamit, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. MasterChef programı boyunca başarılı bir performans sergileyen Ayyüce, yarışmaya da performansıyla damga vurmuştu. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Kamit, takipçilerinden beğeni topladı. İşte MasterChef Ayyüce’nin son hali!

MasterChef 2020’de performansıyla dikkat çeken Ayyüce, yarışmaya erken veda etmesine rağmen, birçok kişinin gönlünü kazandı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Ayyüce’nin son halini görenler ise şaşkına döndü. İmajını tamamen değiştiren MasterChef yarışmacısı Ayyüce, hayranlarından beğeni topladı. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Kamit, gündeme damga vurdu.

Resmen bambaşka biri oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok sevilen Masterchef 2020 yarışmasında sessiz duruşu ve çıkardığı başarılı tabaklarla adından söz ettirmeyi başaran Ayyüce Kamit, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu.
Ayyüce Kamit, adını MasterChef ile duyuran ve ünlenen isimlerden birisi.
İmaj değişikliğine giden Ayyüce, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Instagram hesabından yeni halini paylaşan Ayyüce saç rengini değiştirdi.
Saç rengini değiştiren ve stiliyle dikkat çeken MasterChef Ayyüce'nin bu haline sosyal medyada beğeni yağdı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

İl il yangınlarda son durum

İl il yangınlarda son durum

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Oğlunu paylaştı! Pozuyla dalga konusu oldu

Oğlunu paylaştı! Pozuyla dalga konusu oldu

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.