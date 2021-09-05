MasterChef Azize Polat kimdir? Azize Polat kaç yaşında ve nereli?

Azize Polat, TV8 erkanlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği popüler program MasterChef yarışmacılarından biridir. Polat, 4 Eylül 2021 akşamında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümü ile yarışmada ana kadroya girmeye hak kazanan isim oldu. Adanalı Polat ev hanımı ve üç çocuk annesi.