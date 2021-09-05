MasterChef Azize Polat kimdir? Azize Polat kaç yaşında ve nereli?

Azize Polat, TV8 erkanlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği popüler program MasterChef yarışmacılarından biridir. Polat, 4 Eylül 2021 akşamında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümü ile yarışmada ana kadroya girmeye hak kazanan isim oldu. Adanalı Polat ev hanımı ve üç çocuk annesi.
AZİZE POLAT KİMDİR?
MasterChef'in ana kadrosunda yer alan Azize Polat 35 yaşında ve ev hanımı.
Adanalı Polat 3, 10 ve 14 yaşlarında üç çocuk annesi.
Polat, MasterChef Türkiye'ye 3 kez başvurmasının ardından kabul edilmiş.
Yarışmaya gelmek için 30 kilo verdiğini belirten Polat, bundan sonra MasterChef'in ana kadrosu ile TV8 ekranlarında olacak.
MasterChef Azize yedeklerden ana kadroya girmeyi başardı.
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