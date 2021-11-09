MasterChef Burcu Önal, eşini öpmelere doyamadı! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!''

Yalnızca kariyeriyle ön planda olmak isteyen MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, kocası İbrahim Önal ile verdiği mutluluk pozlarıyla ilgi çekti. ''Ben kimseyi özlemem, burası MasterChef'' açıklamasıyla şaşırtan Burcu Önal'ın eşi, takipçileri tarafından Burak Özçivit'e benzetildi.
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1986 doğumlu Burcu Önal, 15 yıl boyunca Asya'da yaşadı.
Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal'ı, farklı zamanlarda Filipinli ve Çinli aileler büyüttü.
Asya yemekleri konusunda uzmanlaşan Önal, yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı.
Ardından yemek öğretmenliği yapan Önal, Türkiye'ye döndüğünde Taksim'de bir Çin restoranı açtı.
İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın, eşiyle aşk dolu pozlarına yorum yağıyor
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