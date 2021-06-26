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Masterchef Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna nereli ,kaç yaşında ve eşi kimdir?

26.06.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Sevilen yarışmanın yayınlanan tanıtımlarının ardından programın jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Zanna'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Masterchef Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MasterChef'in yeni sezonuna saatler kala programın jüri üyeleri merak konusu oldu. Sevilen yarışmanın yeni sezon yarışmacıları dikkat çekerken, jüri üyesi Danilo Zanna'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Masterchef Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Danilo Zanna kimdir?

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
Yıllardır ekranlara damgasını vuran MasterChef'te jüri koltuğunda yer almasıyla halkın büyük sempatisini toplayan Zanna'nın kariyeri araştırılıyor.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

DANİLO ZANNA KİMDİR?
Aslen İtalyan vatandaşı olan şef Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk mutfak deneyimini ise , aile restoranlarında çalışarak başladı.
İtalyda'da Gastronomi eğitimi alan Zanna, seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi. Bu nedenle Türkiye'de yaşamaya başladı.
Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Danilo Zanna Masterchef
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