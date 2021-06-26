Masterchef Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna nereli ,kaç yaşında ve eşi kimdir?

MasterChef 'in yeni sezonuna saatler kala programın jüri üyeleri merak konusu oldu. Sevilen yarışmanın yeni sezon yarışmacıları dikkat çekerken, jüri üyesi Danilo Zanna 'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Masterchef Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Aslen İtalyan vatandaşı olan şef Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk mutfak deneyimini ise , aile restoranlarında çalışarak başladı.

İtalyda'da Gastronomi eğitimi alan Zanna, seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi. Bu nedenle Türkiye'de yaşamaya başladı.