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MasterChef İbrahim Cingözler kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler nereli ve kaç yaşında?

02.09.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı MasterChef'te ana kadroya katılmaya hak kazanan ve son bölümde Masterclass'ı kazanan İbrahim Cingözler'in hayatı merak ediliyor. Başarılı tabaklarıyla bilinen isim hakkında izleyiciler araştırma yapıyor. Peki MasterChef İbrahim Cingözler kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MasterChef'te ana kadroya katılan isimlerden İbrahim Cingözler, son bölümde Masterclass'ı kazanmıştı. Adından sıkça söz ettiren ismin hayatı ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki MasterChef İbrahim Cingözler kimdir?

MASTERCHEF İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmeyi başarmış olan ve bugün Masterclass'ı kazanan İbrahim Cingözler'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
İbrahim Cingözler yarışmaya Bodrum'dan katılmıştır ancak Adanalı olduğunu açıklamıştır.
Bir arkadaşının ısrarı ile birlikte MasterChef'e katıldığını açıklayan MasterChef İbrahim 25 yaşındadır. İlk elemelere ise ablası ile beraber gelmiştir.
Başarılı yarışmacı iyi bir şef olduğunu ve yarışmada da iddialı olduğunu aktarmıştır. Üniversiteye dek Adana'da yaşantısını sürdürmüştür.
Sevilen yarışmaya Bodrum'un yöresel ürünleriyle hazırlamış olduğu 'Egeden' isimli yemekle katılmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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