MasterChef İbrahim Cingözler kimdir? MasterChef İbrahim Cingözler nereli ve kaç yaşında?

MasterChef'te ana kadroya katılan isimlerden İbrahim Cingözler, son bölümde Masterclass'ı kazanmıştı. Adından sıkça söz ettiren ismin hayatı ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki MasterChef İbrahim Cingözler kimdir?

MASTERCHEF İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmeyi başarmış olan ve bugün Masterclass'ı kazanan İbrahim Cingözler'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

İbrahim Cingözler yarışmaya Bodrum'dan katılmıştır ancak Adanalı olduğunu açıklamıştır.

Bir arkadaşının ısrarı ile birlikte MasterChef'e katıldığını açıklayan MasterChef İbrahim 25 yaşındadır. İlk elemelere ise ablası ile beraber gelmiştir.

Başarılı yarışmacı iyi bir şef olduğunu ve yarışmada da iddialı olduğunu aktarmıştır. Üniversiteye dek Adana'da yaşantısını sürdürmüştür.