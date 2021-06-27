MasterChef'in iddialı yarışmacısı Berk Vural Urun dikkatleri üzerine topladı! "Hodri meydan diyorum"

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği, TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef geçtiğimiz gün yeni sezonu ve yarışmacılarıyla seyircileriyle buluştu. MasterChef'in iddialı yarışmacısı Berk Vural Urun "Hodri meydan diyorum" sözleri dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte ayrıntılar...

MasterChef'in iddialı yarışmacısı Berk Vural Urun sözleriyle dikkat çekti

23 yaşındaki Berk Vural Urun yarışmacı arkadaşlara başarılar dilediğini ifade ederek "Hodri meydan diyorum" dedi. Bu sözleri hem jüriler hem de seyirciler tarafından dikkat çekti.

Berk Vural Urun, seçmelere annesi ve babası ile katıldı. Kendisi gibi aşçı olan Urun'un babası, Berk'in MasterChef'te olma hayalini kurduğunu söyledi.

Mehmet Şef'in fırını kontrol ettiği sırada Berk Vural Urun arka tarafta hazırlık yaparken eğildiğini ve pantolonunun yırtıldığını söyledi. Bunun üzerine Mehmet Şef esprili bir dille, Urun'un turu geçtiği takdirde ona en iyisinden pantolon alacaklarını söyledi.

Yemeğin tadına bakılmasının ardından Danilo Şef hayır dedi. Somer Şef ise evet dedi. Böylece Urun'un üst tura geçip geçmeyeceği kararı Mehmet Şef'e kalmış oldu.