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MasterChef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında? MasterChef Mert Yılmaz nereli?

31.08.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana kadroya dahil olan 13. isim olan ve yarışmada başarılı tabaklarıyla dikkat çeken Mert Yılmaz'ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. Peki MasterChef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında? MasterChef Mert Yılmaz nereli? İşte ayrıntılar...

Amerika'da yaşamını sürdürmekte olan ve sonrasında Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, 17 Ağustos günü yayınlanan programda ana kadroya dahil olan 13. isim olmuştu. Yeni bölümde de sıkça gündeme gelen Mert Yılmaz'ın hayatı ve mesleği gibi konular merak ediliyor. Peki MasterChef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

MasterChef jürisinin dikkatini çekerek ana kadroya giren 13. isim olan ve yarışmaya devam eden Mert Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
MaterChef'in 2021 sezonunda ana kadroda yer almak için büyük mücadele veren ve aşçı olan yarışmacı, aslen Bolulu olduğunu ifade etmiştir. Aşçılık eğitimini de almış olan MasterChef Mert, son dönemde Los Angeles'ta yaşamına devam etmiştir.
29 yaşında olan ve aslen Bolu Mengenli olan Yılmaz, Los Angeles'tan MasterChef yarışması için gelmiştir. Özel bir catering firmasının aşçılığını yapmakta olan Yılmaz, kısa süre önce işi bırakarak taksicilik yaptığını belirtmiştir.
2009 senesinde Bolu Mengen aşçılık bölümü mezun olan isim sonrasında 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz senelik bir ara vermiştir.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ön elemelerinde ise ızgara somon ile beraber oldukça başarılı bir iş çıkarmış ve jüriden geçer oy almıştır.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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