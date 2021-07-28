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MasterChef’te bir ilk! Emre Büber kimdir? Mustafa Ozan kimdir?

28.07.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasteChef programında bir ilk yaşandı! MasterChef yarışmacıları Emre Büber ve Mustafa Ozan bir üst tura geçmek için şeflere etli yaprak sarması hazırlayıp birbirleriyle yarışırken, iki dolmayı da çok beğenen şefler bakın nasıl bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

MasterChef yarışmacıları Mustafa Ozan ile Emre Büber, programda yaptıkları etli yaprak sarma ile şeflerin takdirini kazandı. Hem süreyle hem de birbirleriyle yarışan Mustafa Ozan ile Emre Büber hazırladıkları etli yaprak sarması ile şeflerin MasterChef'te daha önce görülmemiş bir karar almasına neden oldu.

MasterChef'te bir ilk!

MasterChef yarışmacıları Emre Büber ile Mustafa Ozan, bir üst tura geçmek için jürilere etli yaprak sarması hazırladı. İki yarışmacının da yemeğini tadan şefler, MasterChef'te daha önce görülmemiş bir karar aldı.
Mehmet Şef bir üst tura geçen ismin Mustafa olduğunu söyledi. Bunun ardından Danilo Şef, "Ve diğer kazanan Emre" diye ekledi.

"BU ÇOK AZ BAŞIMIZA GELEN BİR OLAY"

"BU ÇOK AZ BAŞIMIZA GELEN BİR OLAY"
Somer Şef konuşmaya, "Arkadaşlar bu çok az başımıza gelen bir olay. İlk kez bir yarışmadan bir değil, iki yarışmacıyı birden bir üst tura geçirmek istiyoruz." dedi. Mustafa'yı üst tura taşısalar Emre'ye, Emre'yi bir üst tura taşısalar Mustafa'ya büyük haksızlık olacağını ifade eden Somer Şef, daha önceki turlarda bir yarışmada hiç kimseyi üst tura geçirmediklerini çünkü iyi tabak çıkaramadıklarını söyledi. Konuşmasına devam eden Somer Şef, bu turda birbirinden iyi iki tabak olduğu ve bu sebeple hem Mustafa'yı hem Emre'yi üst tura geçirmek istediklerini söyledi.
Somer Şef, Emre'nin dolmasına inanılmaz lezzetli ev yemeği, esnaf lokantası dolması dedi. Mustafa'nın dolması hakkında ise üst düzey restoranda servis edilebilecek türde bir dolma olduğunu söyledi. Böylece MasterChef'te ilk defa iki yarışmacı birden üst tura geçti.
Mustafa Ozan, "İlke şahit olduğum için çok gururluyum, mutluyum" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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