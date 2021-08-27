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Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı'nın yeni oyuncusu kim?

27.08.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile seyircileri ekranlara kilitleyen projelerden biri oldu. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların başrolü paylaştığı dizinin 2. sezonunda neler yaşanacağı merak konusu. Söz konusu dizinin ikinci sezonuna yeni bir isim dahil oluyor! İşte o isim...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı ilgi çeken senaryosu ile seyirciler tarafından oldukça ilgi görmüş ve reyting sıralamaların üstlerinde yer alan projelerden biri olmuştu. Masumlar Apartmanı; Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin ilham kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz sezon boyunca seyirciler tarafından ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı dizisi aynı zamanda sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan "Madalyonun İçi" adlı kitaptan uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde, Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Camdaki Kız dizilerinde olduğu gibi insan psikolojisi ele alınıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi tecrübeli oyuncular yer aldı.
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin kanal veya yapımcı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Popüler dizinin, yeni yayın sezonu olan eylül ayı ortalarında başlayacağı öngörülüyor. Masumlar Apartmanı dizisinin 2. sezonundan kesitler henüz yayınlanmadı.
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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Melisa Şenolsun
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