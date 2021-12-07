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Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde

07.12.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Hasibe' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Dizide 'Hasibe' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırttı.

INSTAGRAM POZLARI OLAY OLDU

1985 yılında Ankara'da doğan Açelya Devrim Yılhan, Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.
2011 yılında Unutma Beni dizisiyle kamera önü oyunculuğuna adım atan Yılhan, Leyla ile Mecnun dizisinde 'Eylül' karakterini canlandırdı.
İnadına Yaşamak, Kaçın Kurası, Rengarenk gibi dizilerde rol alan oyuncu, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiriyor.
Güzel oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozları görenler, ''Hikmet Hasibe'yi böyle görse, kendi apartmanında kapıcı olurdu'' ve ''Ne yaptın Hasibe!'' gibi yorumlar yaparak, şaşkınlıklarını dile getiriyorlar.
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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Açelya Devrim Yılhan
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