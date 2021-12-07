Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde

2011 yılında Unutma Beni dizisiyle kamera önü oyunculuğuna adım atan Yılhan, Leyla ile Mecnun dizisinde 'Eylül' karakterini canlandırdı.

Güzel oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozları görenler, ''Hikmet Hasibe'yi böyle görse, kendi apartmanında kapıcı olurdu'' ve ''Ne yaptın Hasibe!'' gibi yorumlar yaparak, şaşkınlıklarını dile getiriyorlar.