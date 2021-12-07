Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Dizide 'Hasibe' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırttı.
INSTAGRAM POZLARI OLAY OLDU
1985 yılında Ankara'da doğan Açelya Devrim Yılhan, Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.
2011 yılında Unutma Beni dizisiyle kamera önü oyunculuğuna adım atan Yılhan, Leyla ile Mecnun dizisinde 'Eylül' karakterini canlandırdı.
İnadına Yaşamak, Kaçın Kurası, Rengarenk gibi dizilerde rol alan oyuncu, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiriyor.
Güzel oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozları görenler, ''Hikmet Hasibe'yi böyle görse, kendi apartmanında kapıcı olurdu'' ve ''Ne yaptın Hasibe!'' gibi yorumlar yaparak, şaşkınlıklarını dile getiriyorlar.
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