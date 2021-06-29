MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara ne zaman final yapacak? Menajerimi Ara final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

Menajerimi Ara ne zaman final yapacak? Menajerimi Ara final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

29.06.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 25 Ağustos 2020 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanmış olan ve uzun bir süredir ekranlarda olan Menajerimi Ara dizisinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem haline geldi. Fransız yapımı “Dix Pour Cent (Call My Agent)” dizisinden uyarlanmış olan ve yüksek izlenme oranları elde eden dizi her Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanmaya devam ediyordu. Peki Menajerimi Ara ne zaman final yapacak? Menajerimi Ara final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

2020 senesinden bu yana Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve uzun süredir ekranlarda olan Menajerimi Ara dizisinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem haline geldi. Sevilen dizinin hayranları "Menajerimi Ara final mi yapacak" sorusunu merak ediyor. Fransız yapımı “Dix Pour Cent (Call My Agent)” dizisinden uyarlanmış olan dizi Pazar günleri yayınlanıyordu. Peki Menajerimi Ara ne zaman final yapacak? Final tarihi yaklaştı iddiası doğru mu?

Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

Uzun bir süredir Star TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan ve yüksek derecede izlenme oranı elde eden Menajerimi Ara dizisinden sevenlerini üzen bir haber geldi.
Bir menajerlik ajansının çalışanlarını anlatan sevilen dizinin final yapacağı öğrenildi. 47. bölüm itibari ile final yapması beklenmekte olan Menajerimi Ara'nın 43. yeni bölümü ise geçen Pazar ekranlara gelmişti.

Son bölümde neler olmuştu?

Son bölümde neler olmuştu?
Barış'ın Sinan'a attığı yumruk ile beraber Dicle ve Barış'ın arası tekrar açılmıştır. Dicle Sinan'a karşı hissettiği mahcubiyetten ötürü Sinan'a oyuncusu Cem Belevi'nin filminde başrol oynayacağının sözünü vermiştir.
Bu esnada Ceyda'ya karşı savaşını sürdürmekte olan 'Süper Ego'; Cem Belevi, Nursel Köse ve Mehmet Esen'i Ceyda'ya kaptırmamak için dört bir yandan planlar yapmaktadır. Kıraç, Dicle, Gülin ve Emrah; Belevi için mücadele vermektedir. Çınar, bir yandan Nursel Köse'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da özel hayatına vakit ayırmak için büyük çaba göstermektedir. Mehmet Esen'i ikna etmek için Peride'ye kalınca Peride, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bununla beraber Dicle'yle arası bozulan Barış ise kariyeriyle ilgili yeni kararlar alacaktır.

Son 4 bölüm!

Son 4 bölüm!
43. bölümün yayınlamasıyla beraber sevilen dizinin finali için son 4 bölüm kalmış oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Star TV Menajerimi Ara dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.