Menajerimi Ara ne zaman final yapacak? Menajerimi Ara final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

2020 senesinden bu yana Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve uzun süredir ekranlarda olan Menajerimi Ara dizisinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem haline geldi. Sevilen dizinin hayranları "Menajerimi Ara final mi yapacak" sorusunu merak ediyor. Fransız yapımı “Dix Pour Cent (Call My Agent)” dizisinden uyarlanmış olan dizi Pazar günleri yayınlanıyordu. Peki Menajerimi Ara ne zaman final yapacak? Final tarihi yaklaştı iddiası doğru mu?

Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

Uzun bir süredir Star TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan ve yüksek derecede izlenme oranı elde eden Menajerimi Ara dizisinden sevenlerini üzen bir haber geldi.

Bir menajerlik ajansının çalışanlarını anlatan sevilen dizinin final yapacağı öğrenildi. 47. bölüm itibari ile final yapması beklenmekte olan Menajerimi Ara'nın 43. yeni bölümü ise geçen Pazar ekranlara gelmişti.

Son bölümde neler olmuştu? Barış'ın Sinan'a attığı yumruk ile beraber Dicle ve Barış'ın arası tekrar açılmıştır. Dicle Sinan'a karşı hissettiği mahcubiyetten ötürü Sinan'a oyuncusu Cem Belevi'nin filminde başrol oynayacağının sözünü vermiştir.

Bu esnada Ceyda'ya karşı savaşını sürdürmekte olan 'Süper Ego'; Cem Belevi, Nursel Köse ve Mehmet Esen'i Ceyda'ya kaptırmamak için dört bir yandan planlar yapmaktadır. Kıraç, Dicle, Gülin ve Emrah; Belevi için mücadele vermektedir. Çınar, bir yandan Nursel Köse'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da özel hayatına vakit ayırmak için büyük çaba göstermektedir. Mehmet Esen'i ikna etmek için Peride'ye kalınca Peride, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bununla beraber Dicle'yle arası bozulan Barış ise kariyeriyle ilgili yeni kararlar alacaktır.