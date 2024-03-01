'Meniye alerjim var' dedi... Sosyal medyada itirafı gündem yarattı: "Seks hayatım bir mücadeleye dönüştü"

34 yaşındaki Allison Tennyson isimli bir kadın Cater News'e yaptığı açıklamasında cinsel hayatının herkesten farklı olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındayken bağ dokularını etkileyen Ehlers-Danlos Sendromu teşhisi konulduğunu söyleyen Tennyson, "Dürüst olmak gerekirse bu konuda epey ağladım. Daha önce hiç duymadığım için böyle bir şeyin olabileceğini bile bilmediğim için bu beni üzüyor. Bu bir mücadele... Samimi olmak zor çünkü rahat değil ve prezervatif bile kullanamıyorum. "Seks hayatım bir mücadeleye dönüştü" dedi.



