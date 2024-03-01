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    4. 'Meniye alerjim var' dedi... Sosyal medyada itirafı gündem yarattı: "Seks hayatım bir mücadeleye dönüştü"

    'Meniye alerjim var' dedi... Sosyal medyada itirafı gündem yarattı: "Seks hayatım bir mücadeleye dönüştü"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 14:16
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    34 yaşındaki Allison Tennyson isimli bir kadın meni ve prezervatif alerjisi olduğunu, bu durumu cinselliği dayanılmaz ve rahatsız edici bir deneyime dönüştürdüğünü itiraf edince sosyal medyada gündem oldu.

    34 yaşındaki Allison Tennyson isimli bir kadın Cater News'e yaptığı açıklamasında cinsel hayatının herkesten farklı olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındayken bağ dokularını etkileyen Ehlers-Danlos Sendromu teşhisi konulduğunu söyleyen Tennyson, "Dürüst olmak gerekirse bu konuda epey ağladım. Daha önce hiç duymadığım için böyle bir şeyin olabileceğini bile bilmediğim için bu beni üzüyor. Bu bir mücadele... Samimi olmak zor çünkü rahat değil ve prezervatif bile kullanamıyorum. "Seks hayatım bir mücadeleye dönüştü" dedi.


    ChefGPT

    Meni alerjisinin keşfedilmesi için 160 alerjenli bir test yapıldığını belirten Tennyson, seminal plazma aşırı duyarlılığı olarak da bilinen meni alerjisinin erkek spermatik sıvısında bulunan proteinlere karşı nadir görülen bir alerjik reaksiyonu tanımladığını ifade etti.

    Alerjisi olmasına rağmen cinsellikten hoşlandığını ifade eden Tennyson, "Nasıl bebek sahibi olabileceğini bile bilmiyorum. Mesela vücudum spermi tamamen reddeder mi? Buna dair hiçbir fikrim yok" diye konuştu.

    Hamilelik sırasında tehlikeli olabilecek bir kan pıhtılaşma bozukluğundan da muzdarip olduğunu belirten Tennyson, "Kan pıhtılaşma bozukluğum var, dolayısıyla hamilelik benim için gerçekten riskli. Eşim ve ben, hamilelikten ve tüm bunlardan sağ çıkabileceğimden emin olmak için doktorumla sürekli olarak tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sağlık sorunlarına rağmen bebek sahibi olmanın bir yolunu bulma konusunda umutlu olduklarını belirten çift, "Bebek sahibi olmak bir seçenek olmasaydı çok iyi hissederdik. Şuan 34 yaşındayım ve bir yandan da biyolojik saatim ilerliyor. Briaz daha zamanım olmasını diliyorum" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya meni
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