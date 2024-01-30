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  4. Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun o sahnesi çok konuşuldu! "Bu kadar mı gerçekçi oynanır..."

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun o sahnesi çok konuşuldu! "Bu kadar mı gerçekçi oynanır..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Kızıl Goncalar dizisi dün akşam yayınlandı. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun bir sahnesi diziye damga vurdu. Oyuncunun performansı çok beğenildi. Sosyal medyada söz konusu sahneye yorum yağdı.

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt (Cüneyd) karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu gündemde sık sık yer alıyor. Kızıl Goncalar dizisi FOX TV’de her pazartesi ekrana geliyor.

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MÜTHİŞ OYUNCULUĞU ÇOK BEĞENİLDİ

Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlamıştı. Dizi daha ilk bölümüyle çok konuşulmuştu.

Kızıl Goncalar dizisi dün akşam ekranlara geldi. Dizinin bir sahnesi çok konuşuldu. Dizide Cüneyt (Cüneyd) karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun "Cüneyt nerede" diyerek seslendiği sahne gündem oldu.

Mert Yazıcıoğlu'nun müthiş performansı alkış topladı. Yazıcıoğlu'nun performarmansıyla ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

"Bayıldım muhteşem oyunculuk", "Cüneytim benim ya, olağanüstü oyunculuk", "Bu kadar mı gerçekçi oynanır tebrikler", "İnanılmazdı", "Ben bayılıyorum buna" gibi yorumlar yapıldı.

Kızıl Goncalar dizisi pazartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ömür Atay'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Şükrü Necati Şahin kaleme alıyor. Mert Yazıcıoğlu ise dizide Cüneyt karakterini canlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Özcan Deniz karakteri
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