Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun o sahnesi çok konuşuldu! "Bu kadar mı gerçekçi oynanır..."

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt (Cüneyd) karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu gündemde sık sık yer alıyor. Kızıl Goncalar dizisi FOX TV’de her pazartesi ekrana geliyor.
Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlamıştı. Dizi daha ilk bölümüyle çok konuşulmuştu.
Kızıl Goncalar dizisi dün akşam ekranlara geldi. Dizinin bir sahnesi çok konuşuldu. Dizide Cüneyt (Cüneyd) karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun "Cüneyt nerede" diyerek seslendiği sahne gündem oldu.
Mert Yazıcıoğlu'nun müthiş performansı alkış topladı. Yazıcıoğlu'nun performarmansıyla ilgili sosyal medyada yorum yağdı.
"Bayıldım muhteşem oyunculuk", "Cüneytim benim ya, olağanüstü oyunculuk", "Bu kadar mı gerçekçi oynanır tebrikler", "İnanılmazdı", "Ben bayılıyorum buna" gibi yorumlar yapıldı.
Kızıl Goncalar dizisi pazartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ömür Atay'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Şükrü Necati Şahin kaleme alıyor. Mert Yazıcıoğlu ise dizide Cüneyt karakterini canlandırıyor.