MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mert Yazıcıoğlu'ndan Kızıl Goncalar paylaşımı geldi! Sosyal medya yıkıldı

Mert Yazıcıoğlu'ndan Kızıl Goncalar paylaşımı geldi! Sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 14:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal'ın başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'ın 2. sezonu merakla beklenirken Cüneyd rolüne hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Now'da ekrana gelen 'Kızıl Goncalar' dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Diziyle ilgili çıkan haberlere göre ödüllü oyuncu Tolga Tekin’in bomba gibi giriş yaptığı diziden iki oyuncu ayrılacak. Ekibe bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem’e (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaş gelecek. Karakterin adı ve rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN?

Dizinin ikinci sezonu ise 30 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

1111

Son olarak diziye 'Deli Yürek' dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle tanınan oyuncu Emin Gürsoy da dahil olmuştu.

Merakle beklenen dizinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu sosyal medyada paylaşım yapınca adından söz ettirdi.

Paylaşım yaptığı anda X'te binlerce mesaj yayınlandı ve fanlardan yorumlar gecikmedi. Başarılı oyuncunun paylaşıma eklediği şarkıya da yorum geldi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

KOYDUĞU ŞARKIYA YORUM YAĞDI

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı!

Narin Güran'ın amcasının paylaşımları ortaya çıktı!

Tekirdağ'dan bir utandıran iddia daha: İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

Tekirdağ'dan bir utandıran iddia daha: İstismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi

4 tane devlete 1 tane kendine alıyorsun

4 tane devlete 1 tane kendine alıyorsun

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.