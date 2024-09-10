Mert Yazıcıoğlu'ndan Kızıl Goncalar paylaşımı geldi! Sosyal medya yıkıldı

Now'da ekrana gelen 'Kızıl Goncalar' dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Diziyle ilgili çıkan haberlere göre ödüllü oyuncu Tolga Tekin’in bomba gibi giriş yaptığı diziden iki oyuncu ayrılacak. Ekibe bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem’e (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaş gelecek. Karakterin adı ve rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN?

Dizinin ikinci sezonu ise 30 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

Son olarak diziye 'Deli Yürek' dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle tanınan oyuncu Emin Gürsoy da dahil olmuştu.

Merakle beklenen dizinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu sosyal medyada paylaşım yapınca adından söz ettirdi.

Paylaşım yaptığı anda X'te binlerce mesaj yayınlandı ve fanlardan yorumlar gecikmedi. Başarılı oyuncunun paylaşıma eklediği şarkıya da yorum geldi.