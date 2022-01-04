Meryem Uzerli'nin kardeşi de ünlü çıktı! Görenler inanamadı

Son zamanlarda ekranlardan uzak olan söz Meryem Uzerli, kendini kızlarına adadı.Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü ismin ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Meryem Uzerli'nin ablası Canan Uzerli tıpkı Meryem Uzerli gibi sanatla iç içe...



Ses sanatçısı olan ve albümleri bulunan Canan Uzerli ile oyuncu Meryem Uzerli'nin benzerliği ise görenleri şaşkına çeviriyor.



Almanya’da yaşamını sürdüren Canan Uzerli, ağırlıklı olarak caz ve pop türünde şarkılar söylüyor. Uzerli’nin şarkıları dingin, melankolik ve İstanbul özlemiyle dolu olarak nitelendiriliyor. Canan Uzerli, Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı.

Sanat yolculuğu küçük yaşlardan itibaren müzikle şekillenen Uzerli, hem anne hem de baba tarafından sanatla bağının olduğunu söylerken, “Annem piyano çalar ve bizimle şarkılar söylerdi. Ananem kilise korosunda aktif olarak şarkıcıydı. Büyük dedem ise keman üreticisiydi” diyor.